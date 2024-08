El tierno mensaje que Zaira Nara recibió de su hermana Wanda por su cumpleaños: «Qué afortunada soy»

Wanda Nara emocionó a todos al hablar de su hermana Zaira: “Que afortunada soy de tenerte en mi vida”.

Zaira y Wanda Nara.

Wanda Nara ha demostrado de nuevo el profundo amor y aprecio que siente por su hermana menor, Zaira Nara, mediante un emotivo posteo en redes sociales. En el día del cumpleaños de Zaira, Wanda compartió un mensaje lleno de cariño y gratitud, destacando las cualidades que hacen de su hermana una persona tan especial.

El posteo de Wanda Nara por el cumpleaños de Zaira

En su mensaje, Wanda expresó: «Que afortunada soy de tenerte en mi vida y que seas mi hermana. Celebro tu cumpleaños y quiero que sepas que te amo mucho y voy a estar siempre para cuidarte. Qué orgullo y tranquilidad es para mí saber que si algún día algo me pasara existe alguien con tanto amor, lealtad y valores que ya no existen que cuidaría de los míos mejor que yo. Sos una tía, madrina, mamá y mujer espectacular. Que me enseña siempre a ser mejor persona. Feliz de pasar este día juntas. Te amo Zaira por muchos cumpleaños así juntas». Estas palabras reflejan no solo el amor fraternal, sino también la profunda admiración que Wanda siente por Zaira, quien ha sido su compañera tanto en la vida personal como en la profesional.

La relación entre las hermanas ha sido siempre muy cercana. Desde pequeñas, compartieron no solo la misma habitación, sino también sueños y escenarios. Zaira, nacida el 15 de agosto de 1988 en Buenos Aires, ha sido una figura constante en la vida de Wanda. A pesar de ser la menor, Zaira ha demostrado ser una protectora y un pilar fundamental para su hermana mayor.

Con los años, las hermanas Nara han compartido momentos juntas, personal y profesional. Zaira ha acompañado a Wanda en numerosos eventos, giras y proyectos, siendo una parte integral del éxito de Wanda.

El posteo de Wanda no solo celebra el cumpleaños de Zaira, sino que también resalta la importancia de los lazos familiares y el apoyo mutuo. «Sos la menor, pero siempre fuiste mi protectora. Vivimos tantas cosas juntas imposibles de contar con palabras, solo nosotras sabemos. ¡No hay mejor regalo en esta vida que una hermana así!», escribió Wanda, subrayando la conexión especial que comparten.