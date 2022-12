El sorprendente Marruecos le ganó a Canadá y pasa de ronda como primero

Cambios: en el segundo tiempo: 14min. Atiba Hutchinson por Kaye (C), Jonathan David por Larin (C); 15min. Ismael Koné Por Adekugbe (C); 19min. Zakaria Aboukhlal por Boufal (M), Selim Amallah por Sabiri (M); 20min. Richie Laryeapor Osorio (C); 30min. David Wotherspoon por Hoillet (C), Abderazak Hamdallah por Ziyech (M), 31min. Jawad El Yamiqpor Ounahi (M); 39min. Yahya Jabrane por Hakimi (M).