«…El sistema es así»

Sr/a Director/a:

Con mi señora, somos padres de una niña de 5 años que actualmente cursa el jardín de infantes en una escuela pública de la provincia. Hoy, por segunda vez –ya había ocurrido esto el año anterior-, nos notificaron que la docente a cargo de la Salita de 5, deja su lugar por motivos laborales.

Elegimos la institución en cuestión porque allí hizo su jardín de infantes y toda la primaria mi señora, además de la cercanía que ésta posee respecto a nuestra residencia, hay también una cuestión afectiva con la misma. Somos hijos de la educación pública, creemos en sus valores y beneficios, por ello creímos que era el mejor lugar para nuestra hija… hasta que la realidad se encarga de demostrarte con hechos todo lo contrario; entonces es allí donde nosotros como padres debemos pensar en el interés superior de nuestros hijos (aunque duela para todos).

Nadie está en contra del avance laboral de ningún trabajador, cualquiera sea su rol o condición de dependencia. Al contrario, es bienvenido dicho progreso. Pero cuando te toca ser docente de niños de 4 y 5 años, quienes se encariñan profundamente con sus “segundas mamás”, quienes salen por primera vez al mundo institucionalizado para adaptarse a él con todas sus novedades y desafíos ¿las cosas para ellos no deberían ser diferentes?. El niño aprende a través del afecto que le profesan, del mismo modo que se intimida y retrae ante lo opuesto.

Hoy nos toca decirle a mi hija que “su Seño” a quien abraza y saluda cada vez que la encuentra por la calle, los va dejar por “motivos laborales” y que se tiene que adaptar, porque como dijo la docente “el sistema es así”.

Como padres y ciudadanos comunes nos negamos a aceptar que “el sistema sea así”. Si el sistema está hecho por seres humanos, es modificable y perfectible. Acá hay una falla humana que debe ser resuelta. Nos gustaría que se pudiera garantizar la continuidad anual de una docente de nivel inicial, durante todo el ciclo lectivo, sin alteraciones. Si el problema es del sistema, éste debe recordar que existe por sus destinatarios y que éstos también tienen derechos, siempre y cuando sean considerados como “sujetos de derecho” y no como meros medios para avanzar materialmente en términos laborales.

Los niños de 4 y 5 años no son cosas, no son medios, son seres humanos inocentes, ciento por ciento afectivos y vulnerables ante éste tipo de cambios, que desde “el sistema” podrían evitarse si existiera la voluntad de hacerlo. Pedimos al Ministerio de Educación de la provincia, a los sindicatos, al Defensor de la Niñez y Adolescencia y al Colegio de Psicólogos de La Pampa que estudien éste tema, no por nosotros, sino por ellos, por los miles de niños pampeanos que hoy se encuentran desamparados ante ésta lamentable situación.-

Silvio Javier Arias

DNI: 24.499.738

Ana Carolina Holstein

DNI: 26.727.808