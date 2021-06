El «Pulga» Rodríguez firmó su contrato con Gimnasia

El delantero de Tucumán, figura del último campeón del fútbol argentino Colón, fue oficializado hoy como refuerzo del equipo platense, luego de una novela que involucró también su continuidad en el Sabalero y su retorno a Atlético Tucumán, y selló su vínculo con el Lobo hasta diciembre de 2022. El delantero ya estampó su firma con el «Tripero».

«Es un viejo deseo que tenía de cuando estaba Diego (Maradona).Ahora que tuve la posibilidad, por más que no esté él, decidí venirme acá», señaló el delantero en declaraciones a la prensa.

Y agregó: «Por ahí no se dio en ese momento porque estaba con contrato en Colón. Me gustó la idea, hablé con Mariano (Messera), ojalá me pueda adaptar lo más rápido posible para hacer las cosas bien».

Rodríguez incluso ya se entrenó por la mañana con sus nuevos compañeros, previo a la realización de su revisión médica de rutina y antes de firmar el contrato con el elenco platense.

«Voy a tratar de hacer las cosas como las hice en Atlético Tucumán, como las hice en Colón. Ojalá que se den de la mejor manera», añadió el futbolista.

Se trata de uno de los golpes más importantes del mercado, porque el mejor delantero y goleador de la última Copa de la Liga Profesional con el campeón Colón de Santa Fe, jugará en un equipo de Buenos Aires por primera vez en su carrera.

Más allá de que el presidente del «Sabalero», José Vignatti, se había manifestado optimista para la resolución de la continuidad del capitán que levantó el primer título de ese club, el «Pulga» había resuelto rechazar esa propuesta.

Entonces, todos los caminos conducían a su retorno a Atlético Tucumán, para su tercer ciclo en el «Decano», donde llegó en 2007 después de comenzar su carrera en Racing de Córdoba.

Una salida a Newell´s antes de retornar al conjunto tucumano nuevamente un año después parecía el punto ideal para terminar ahí su carrera, pero tuvo una segunda primavera en Colón, donde pudo ser campeón de Primera División, tras haberlo hecho en la B Nacional y el Federal A.

Cuando el contrato con Atlético Tucumán incluso ya estaba redactado, el «Lobo» volvió a insistir como había hecho al principio del mercado y se quedó con los servicios del delantero de 36 años.