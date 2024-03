El Príncipe William y la Reina Camila, juntos en medio del misterio por Kate Middleton

Kate Middleton sigue sin aparecer, pero el Príncipe William y la Reina Camilla están felices. No te pierdas la última aparición del heredero y la monarca.

A pesar de que hace tan solo unos días se viralizó un video en el que supuestamente Kate Middleton y el Príncipe William estaban en su mejor momento caminando por un mercado agrícola, ya se confirmó que se trata de un audiovisual manipulado. Es decir, esto indica que la Princesa de Gales y futura Reina de Inglaterra aún continúa sin mostrarse al mundo pese a la grave e insistente preocupación de sus súbditos y, a decir verdad, del mundo entero.

¿Qué pasa con Kate Middleton y por qué aún no aparece? Esa es una pregunta que solamente el Príncipe William o cualquier otro Windsor como la Reina Camilla podrían responder. Sin embargo, tanto el heredero al trono de Inglaterra como la esposa y consorte del Rey Carlos III se adhirieron a uno de los lemas que marcó el reinado de Isabel II: «never complain, never explain», lo que en español significa » nunca quejarse y nunca dar explicaciones».

La gran prueba de esto es que ambos, en las últimas horas, aparecieron en público sin dar ninguna explicación. Cumpliendo con sus deberes reales el Príncipe fue parte de una visita guiada al cuartel de soldados, la cual compartió en su cuenta oficial de Instagram. «Como Coronel de los guardias Galeses, siempre es un placer visitar los cuarteles para hablar con los soldados, escuchar planes para su futuro y ser testigo del gran trabajo que hace el batallón con la rehabilitación física y mental», escribió junto a una serie de fotografías donde se lo ve con distintos soldados.

Por otro lado, la Reina Camilla compartió un video también en sus redes sociales en el que se la ve durante una visita a Belfast. «¡Buenos días, Belfast! Su Majestad ha conocido a algunos de los mejores productores artesanos y familiares de Irlanda del Norte – incluyendo propietarios y personal de Coffey’s Butchers», señala la descripción del audiovisual donde se la ve mejor que nunca.

En cuanto a ambas publicaciones, los comentarios tuvieron una sola temática: dónde está Kate Middleton junto a miles de especulaciones sobre lo que le podría haber pasado a la Princesa. Esto claro, especialmente luego de que se conociera que en The London Clinic, donde se operó la futura monarca, se abrió una investigación a tres empleados.

+ La investigación en la clínica donde operaron a Kate Middleton:

En medio de la nueva aparición de William y Camilla Parker Bowles, se conoció que algún miembro del personal intentó acceder ilegalmente a la historia clínica de Kate durante su reciente estancia en el hospital. Esta noticia, que sin dudas generó más enredos en lo que a la salud de Middleton respecta, la destapó The Mirror, sitio que estuvo en contacto con un insider.

El mismo reveló: “Este es un fallo de seguridad mayúsculo y un daño terrible para la reputación del hospital, dado su historial inmaculado tratando a la Familia Real”. De hecho, ante esto, las autoridades rápidamente aseguraron ante el Palacio de Kensington que comenzaron una «investigación a fondo», a lo que el insider destacó que el personal médico “se ha quedado en shock y desolado con las acusaciones, y muy dolido de que un colega de confianza pudiera ser responsable de semejante violación de la ética y la confidencialidad”.

Es que, si hay algo que le da prestigio a The London Clinic no es sólo que por su establecimiento desfilaron distintas estrellas de Hollywood, aristócratas y royals de todo el mundo, sino también su discreción. Pero, en la era de Internet, poder filtrar una de las incógnitas más grandes sobre la familia real inglesa como es la salud de la Princesa de Gales es todo un privilegio, en especial cuando no es solamente de interés británico, sino mundial.