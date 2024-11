El primer encuentro entre Paul Mescal y Denzel Washington en Gladiador II

«Gladiador II» se estrena el próximo 14 de noviembre con Paul Mescal y Denzel Washington como protagonistas. Así fue su primer encuentro en el set.

En tan solo quince días Ridley Scott regresa por todo lo alto con el estreno de «Gladiador II». La secuela de la película que protagonizaron Joaquín Phoenix y Russell Crowe hace 24 años se estrena el próximo 14 de noviembre en todos los cines de Argentina y se prepara para convertirse en una continuación digna de una de las mejores historias del cine de Hollywood. Aunque, lo cierto es que para esta ocasión el director contó con nuevos protagonistas.

En esta continuación de «Gladiador», Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen y Denzel Washington serán los nuevos protagonistas. Estos dos últimos repiten sus papeles de la primera película y, del elenco, son los más consagrados en la industria.

Es por eso que Mescal no dudó en emocionarse al momento de encontrarse con ellos, en especial con Washington, uno de sus ídolos, y contó cómo fue la experiencia durante una visita a «The Graham Norton Show».

En su entrevista, en uno de los shows más importantes de Inglaterra, contó cómo se había sentido no solamente con la realización de la secuela, sino también al momento de encontrarse con Denzel en el set.

«El primer día que trabajé con Washington, él estaba en el box y yo estaba dando vueltas y peleando con unos monos o algo así. Al final del día, pensé: ‘Dios, tengo que subir…’», dijo dirigiéndose hacia su compañero y agregando: «No estoy contando esto… (muy avergonzado) por favor tiene que presentármelo».

En ese sentido, explicó que estaba nervioso por el encuentro, pero luego se animó a conocer a quien él considera su mentor en pantalla.

«Estaba parado al pie de las escaleras y me quedé allí un par de minutos. Pensé, ‘hoy no’. Así que salí corriendo y corrí a mi camerino y me dije, ‘mañana voy a ser un chico valiente’. El segundo día esperé al pie de las escaleras y pensé, ‘simplemente tengo que quedarme quieto’. Cuando bajó Denzel me dije, ‘Ohh, Dios, aquí vamos’. Me estrechó la mano, y me sentí extraordinario», lanzó entre risas el actor.

«Me miró durante un rato y me dijo: ‘Deja de hacer ejercicio, hombre’», añadió Mescal sobre el encuentro con Denzel. Y, a pesar de que criticó su cambió físico para la película durante la breve reunión, Paul aseguró que fue un proceso increíble trabajar con él así como hacer el ejercicio y una dieta estricta para la trama: «Muchas pechugas de pollo y levantar cosas pesadas», cerró.