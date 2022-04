«El Presidente sigue con preocupación el conflicto entre el Legislativo y la Corte»

La portavoz de la Presidencia expresó que quedo claramente expresada la intención del máximo tribunal de convertirse en un poder político. «Debería estar más abocada a resolver la cantidad de fallos que tiene pendiente», dijo

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, calificó a la situación generada por la nueva conformación del Consejo de la Magistratura como «un conflicto de poderes en el Legislativo y la Corte Suprema» de Justicia y señaló que el presidente Alberto Fernández «sigue con mucha preocupación» el tema.

«El Presidente sigue de cerca y con mucha preocupación el conflicto entre el Poder Legislativo y la Corte. Somos el Poder Ejecutivo, pero seguimos muy de cerca lo que está sucediendo. El Gobierno entiende que claramente se trata de un conflicto de poderes entre el Poder Legislativo y la Corte, y sigue atentamente el tema y las soluciones que se dan en el plano del Congreso», afirmó Cerruti en rueda de prensa en Casa de Gobierno.

Al ser consultada sobre la resolución de la Corte en la que dispuso que el nuevo Consejo de la Magistratura de 20 miembros comience a funcionar «de manera inmediata» con la presidencia a cargo del titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, la portavoz reiteró: «El Gobierno no comenta fallos judiciales».

«El Gobierno entiende que claramente se trata de un conflicto de poderes entre el Poder Legislativo y la Corte, y sigue atentamente el tema y las soluciones que se dan en el plano del Congreso»

Gabriela Cerruti

En ese marco, consideró que «la Corte debería estar más abocada a resolver algunos fallos que tienen pendientes y a impartir justicia» porque «eso es lo que esperan todos los ciudadanos».

«El retraso de justicia cae sobre todos los argentinos, por lo que todos los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina coinciden en afirmar que el Poder Judicial no funciona bien y es una de las preocupaciones del Presidente», aseveró.

Durante la conferencia de prensa, Cerruti dijo que «todos sabemos la posición del Presidente respecto a cómo está funcionando la justicia en la Argentina, sobre el retraso de las causas y la arbitrariedad de la Corte en elegir a aquellas causas en las cuales falla».

«Hay muchos cuestionamientos sobre cómo está funcionando la Justicia y la Corte, y, por eso, también el Ejecutivo envió proyectos de ley para que sean tratados, entre otros, el de la reforma del Consejo de la Magistratura, que se envió antes de que saliera el fallo de la Corte y que está en tratamiento y que tiene media sanción», apuntó.

La funcionaria nacional también planteó que, «para la solución del Consejo de la Magistratura, hay un proyecto de ley que enviamos al Parlamento y que ya tiene media sanción del Senado».

Por otro lado, sobre la conformación de un interbloque del Frente de Todos en el Senado de la Nación, Cerruti recordó: «La oposición se dividió en la Legislatura porteña y también en el Congreso para obtener representantes en RTA y Enacom, porque cada vez que hay cargos que son para la oposición, ellos se dividen para que les correspondan a los bloques que integran Juntos por el Cambios».

«No es una novedad que Juntos por el Cambio se junta para conseguir los cargos que le corresponde a la primera minoría y se divide para conseguir los cargos que les corresponde a la segunda minoría», dijo la exdiputada nacional, y añadió: «Esta es una práctica absolutamente habitual de Juntos por el Cambio».

En ese sentido, Cerruti recordó que, «durante el gobierno de (Mauricio) Macri, para nombrar al diputado Pablo Tonelli como consejero de la Magistratura hicieron a la inversa para decir que todos los bloques eran uno solo y así pudieron tener el representante de la mayoría».

EL TRACTORAZO DEL SÁBADO «ES UNA MARCHA POLÍTICA»

La portavoz de la Presidencia afirmó que la protesta convocada en principio por ruralistas para este sábado a la Plaza de Mayo es «una marcha política» y consideró que «no está muy claro por qué están marchando» ya que «la suba de retenciones no existe».

«No hubo suba de retenciones. Están marchando por las dudas contra un proyecto que no conocen. Se trata de una marcha política y tiene que ver con otros intereses que defender los derechos legítimos del campo, que es un sector fundamental para el crecimiento de la Argentina», dijo la vocera en una rueda de prensa en Casa de Gobierno.

De esta manera, se refirió al denominado ‘tractorazo’ convocado por productores de distintos puntos del país, convocado a través de las redes sociales con la etiqueta #23A, al que también se le sumaron otras consignas políticas «en defensa de la república y la justicia independiente».

«No entendemos la marcha, no está muy clara, casi con consignas políticas. Si es contra la suba de retenciones, que no existe, no está muy claro para qué están marchando», insistió Cerruti en la rueda de prensa.

En tanto, la vocera destacó que «el campo es fundamental para el crecimiento de la Argentina» y sostuvo que, «sin dudas, la actividad del campo y el complejo agroindustrial son muy importante con sus exportaciones y eso se intentó fortalecer con el envío de un proyecto de ley».

«Acá no hubo suba de retenciones y la verdad es que están marchando por las dudas. Están marchando contra un proyecto que no conocen, que imaginan que puede suceder, por lo que no tenemos ninguna duda de que es una marcha absolutamente política que tiene que ver con defender otros intereses y no los legítimos derechos del campo que tienen que defender los productores», aseveró.

Sobre la protesta, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo el jueves: «¿Van a entrar a Capital Federal con los tractores? Que ni lo sueñen».

En ese sentido, el funcionario afirmó que «el campo está pasando su mejor momento» y que las «ganancias inesperadas» alcanzan los 1.000 millones de pesos, como consecuencia del conflicto internacional entre Rusia y Ucrania.

Por su parte, representantes de Juntos por el Cambio -como Ricardo López Murphy, Waldo Wolff, Pablo Torello, José Luis Patiño y Yamil Santoro- presentaron una medida cautelar para los productores convocados por parte de la dirigencia del campo se puedan manifestar en la ciudad de Buenos Aires con tractores.

«LA SITUACIÓN DE VENEZUELA ESTÁ CAMBIANDO»

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, defendió la decisión del presidente Alberto Fernández de llamar a que los países de Latinoamérica y el Caribe retomen lazos diplomáticos con Venezuela ya que «la situación está cambiando» en ese país y «no tiene sentido seguir haciendo algunas críticas que se hacían hace un tiempo».

La funcionaria afirmó que el jefe de Estado ha dialogado sobre la situación de Venezuela con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet y otros referentes de ese campo, quienes sostienen que «la situación ha cambiado de un tiempo a esta parte»

«Recientemente hubo elecciones en algunos distritos en los que el Gobierno (de Nicolás Maduro) perdió. Difícil hablar de un país donde no existe la democracia cuando el oficialismo pierde las elecciones», explicó la portavoz.

Respecto de la posición de Fernández, dijo que «en su rol de presidente de la Celac está muy sobre el tema» y que «lo ha hablado con Bachelet, lo ha hablado con el primer ministro (de Canadá) Justin Trudeau, lo habló con el presidente (de Chile) Gabriel Boric».Esta semana, durante la visita oficial que realizó a Buenos Aires el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, el mandatario argentino anunció la decisión de retomar relaciones diplomáticas con Caracas y, luego, hizo extensiva la invitación a actuar de la misma manera a los restantes gobiernos de la región.

«Latinoamérica tiene que unirse y acompañar. En el tema de Venezuela es que no es excluyendo, castigándolos, como se soluciona, sino sentándolos en una mesa de negociación y mutua cooperación para que todos podamos tender al bien común», concluyó Cerruti.