El presidente avaló el estudio de impacto ambiental por Portezuelo y confirmó los fondos para licitar el acueducto a Pico

Durante su estadía en General Pico, el presidente Alberto Fernández confirmó que hizo lugar a “un estudio de impacto ambiental por Portezuelo del Viento” y aseguró que “el río Colorado no es de una provincia, es de todos los argentinos”. Además firmó con Ziliotto, entre varios convenios, el que habilita el inicio del proceso administrativo para licitar el acueducto del rio Colorado hasta General Pico. Entre la obra del acueducto, de saneamiento, educativas y otros convenios firmados hoy, nación sumará inversiones en La Pampa por más de 21 mil millones de pesos. Ziliotto destacó que todos los compromisos asumidos por el Gobierno nacional con La Pampa “se cumplieron” y afirmó que “hay que ir por más para buscar la justicia social”.

Uno de los anuncios más esperados por los y las pampeanas, fue el que dio el presidente Alberto Fernández durante su discurso en el Club Argentino, vinculado a la obra Portezuelo del Viento.En este sentido mencionó que “hay un proyecto de hace mucho tiempo en Mendoza, de crear Portezuelo del Viento, donde se pensó hacer un dique, afectando al río Colorado. El río Colorado -aseveró el mandatario- no es de una provincia, es de todos los argentinos. Porque lo que es la solución para uno, puede ser un problema para cuatro (haciendo mención a Neuquén, Rio Negro, La Pampa y Buenos Aires). Las cuatro provincias pidieron que hagamos un estudio de impacto ambiental, y yo voy a hacer lugar a que se haga ese estudio”.En relación al uso del agua, el presidente admitió que “el calentamiento global está convirtiendo el agua en un recurso escaso y tenemos que tener inteligencia para administrarlo. Hay que cuidarla. El agua es de todos. Veo la necesidad que tienen las provincias de agua para vivir, para la industria, para la producción agrícola”.

Acueducto Santa Rosa – General Pico

En relación al acuerdo firmado para iniciar el proceso que permita licitar el acueducto del rio Colorado entre Santa Rosa y General Pico, el presidente afirmó que “dar agua para nosotros es central, es un derecho humano acceder a agua potable de buena calidad”.

“Hoy estamos garantizando que aquí, que en General Pico y la zona la gente tenga mejor y más agua”, subrayó.

El mandatario aseguró que es necesario “agudizar el ingenio para resolver la escasez de agua. Tengan la certeza de que el Gobierno nacional va a poner todo lo que haya que poner para que todas las provincias tengan lo necesario para desarrollarse”.

Argentina Federal

Alberto Fernández reflexionó que “Argentina decía ser federal, pero no lo era; concentraba su riqueza en el centro del país y los demás eran, al norte y al sur, dos países periféricos”.

En este sentido afirmó que, “hemos visto a miles de argentinos emigrar a los grandes centros urbanos, buscando una felicidad que nunca se encuentra. La mejor forma es lograr el desarrollo argentino, que no es lo mismo que el crecimiento. Una sociedad donde el crecimiento se concentra, tiene un mal modo de crecimiento. Tenemos que lograr que se desarrolle por igual en todas las regiones”.

El presidente recordó que durante su campaña electoral se reunión en Rosario con candidatas y candidatos a gobernador y gobernadores y les pidió que le indicaran “los cinco problemas de cada provincia. Hemos cumplido esos puntos en todas las provincias, porque las cuentas claras conservan la amistad”.

Dirigiéndose al gobernador Ziliotto expresó “me da mucha alegría haber pagado (la deuda que nación mantenía con la Provincia), porque todas esas casas que vimos en el camino se hicieron con los fondos del ANSES que se debían. ¡Qué alegría haberte pagado, qué alegría!”.

El primer mandatario contabilizó que en la actualidad, en el país, hay “4.600 obras públicas. Hemos entregado cerca de 45.000 viviendas, mientras que el Gobierno anterior en 4 años entregó 14.000 con los créditos UVA. Y se están construyendo 102 mil viviendas en Argentina. Porque eso hace al desarrollo, porque tener un techo es un derecho humano; no un privilegio”.

En este marco, aseveró que “esos problemas no los resuelve el mercado, los resuelve el Estado. Si se quieren quejar del peronismo, quéjense -enfatizó-, pero estoy orgulloso de ser peronista y de creer que el Estado debe estar cubriendo las necesidades; porque donde hay una necesidad hay un derecho, eso me lo enseñó Evita y estoy convencido de que es así”.

Obras, viviendas y empleo

Fernández se preguntó ante la concurrencia “¿No les parece que es hora de que nos levantemos y digamos: cambiemos este mundo. Porque este mundo, así, es muy injusto; porque esta Argentina, así, es muy injusta. Estoy convencido de que tenemos que hacer algo para que el trabajo crezca, y creció. Hoy el rubro de la construcción tiene 400.000 empleados. Anteriormente, el mes en que más había tenido fueron 420.000. Vamos a pasar ese número”.

El mandatario amplió señalando que “cuando se registraron esos 420.000 empleos, dos terceras partes eran privados y una tercera parte era obra pública. Hoy, el 50% es obra pública. A mí me pone muy feliz ese dato porque estoy convencido de que la obra pública es el gran motor que levanta las economías”.

“Hoy tenemos 60.000 empleos formales más que en 2019 -detalló-, a pesar de que tuvimos que afrontar una deuda tomada con total irresponsabilidad, me quedaba una parte por tomar y no lo hice para no seguir endeudando al país. Y cuando la pandemia fue terminando, se desató una guerra de efectos globales”.

Ante todo esto el primer mandatario aseguró que “estamos en el camino correcto. La economía creció, el empleo creció. Nuestro trabajo ahora es distribuir ese crecimiento. Todos nuestros ministros ahora tienen que trabajar para que el bolsillo de los argentinos se llene de plata, para que distribuyamos mejor los recursos que generamos. Les aseguro que vamos a poder hacerlo, porque ustedes me van a ayudar a construir esa Argentina justa de una vez y para siempre”.

“Cumplir con la palabra”

El gobernador Ziliotto, por su parte, destacó que es la primera vez que un presidente viene tres veces a La Pampa, y además lo hace para “cumplir con la palabra. Hoy, en momentos en que se bastardea la política, tenemos un claro ejemplo del valor de la política: el respeto por la palabra empeñada”.

El mandatario pampeano aseguró que “como candidatos, Alberto Fernández y Cristina Kirchner nos propusieron un sueño, una Argentina cada vez más federal, con los argentinos adentro”.

Ziliotto también recordó los cinco puntos que acordó con el presidente en Rosario y aseguró, “todos ellos se cumplieron”.

“Este es hoy un país gobernado por un presidente y 24 gobernadores. Así se nos reconoció la deuda que tenía el Estado Nacional, con sentencia de la Justicia; se trabajó y se trabaja para sanear el déficit habitacional de Santa Rosa y General Pico. A diferencia del gobierno anterior, que le dio a Carlos Verna 63 viviendas en 4 años, hoy entre el plan Mi Casa y el Procrear, tenemos asignados cupos para que más de 4.400 familias accedan al techo propio”.

Otro de los puntos acordados en Rosario fue la necesidad de reparar las rutas nacionales. Al respecto Ziliotto recordó que “en diciembre de 2019 el 80% de las rutas nacionales estaban abandonadas. Hoy se invierten $12.200 millones en su reparación y estamos haciendo muchas obras para saneamiento urbano por $3.700 millones”.

Acueducto: un antes y un después

El Gobernador dijo que “el acueducto es una obra que marcará un antes y un después en La Pampa, porque las reservas subterráneas están llegando a su límite” y detalló que la millonaria inversión permitirá atenderá la demanda de los próximos 30 años.

“Simplificando, es agua que va a recorrer 405 km desde nuestro río Colorado hasta General Pico. Por eso luchamos tozudamente por defender nuestros ríos y le damos importancia al agua potable. Porque es un recurso escaso y lo sabemos administrar”, y no dudó en afirmar que “con el respaldo de las y los pampeanos seguiremos luchando por nuestra soberanía hídrica”.

“Hay que ir por más”

El gobernador de La Pampa afirmó que es necesario “marcar el rumbo de un modelo de desarrollo. Sabemos que falta mucho, y ese es el gran desafío, al cual no le esquivamos”.

“Hay que luchar contra la gran concentración que tiene la Argentina, hay que ir por más y nosotros sabemos ir por más. No tengo dudas de que el pueblo pampeano se encolumnará detrás de usted, señor presidente, para buscar justicia social. Cuente con el pueblo pampeano, cuento con este Gobernador. Es necesario ir por mucho más”, concluyó.

Detalle de los convenios firmados

Durante la estadía del presidente y los funcionarios nacionales en La pampa se anunció el Inicio de la construcción de dos cisternas, tanque elevado y una estación de bombeo de líquidos cloacales en General Pico, beneficiando a las zonas norte y sur, con una inversión de $1.058 millones.

También la finalización del Centro de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos, norte y sur, de General Pico, enmarcada en el plan Argentina Hace, con una inversión de $22.900.000, que beneficiará a 15 mil habitantes.

Se firmó el acta para el financiamiento de la primera etapa de la obra de desagües pluviales de la zona oeste de General Pico, con una inversión de $2.070 millones, beneficiando a 15 habitantes.

Además se firmó el acta para financiar la construcción de dos Escuelas Técnicas de Educación Profesional Secundaria en Santa Rosa y General Pico, por $660 millones.

Finalmente, el gobernador Ziliotto y Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación, firmaron una de las obras más importantes de la historia de La Pampa: el convenio marco para financiar e iniciar el proceso licitatorio del Acueducto del río Colorado – segunda etapa: Santa Rosa – General Pico. Se estima una inversión de $16.638 millones y que, en su recorrido de 140 Km, proveerá de agua potable a 158 mil pampeanos y pampeanas.

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad

Se dio a conocer el comienzo de la obra del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad La Pampa, en Santa Rosa, con una inversión de $144.079.000.-

Asimismo se informó sobre la transferencia de fondos por $7.000.000 en el marco del Programa Generar, con el fin de fortalecer el trabajo en los municipios de Santa Rosa, Telén, General Pico, Ingeniero Luiggi, Gobernador Duval, Toay, Falucho, General San Martín, Rancul y Rolón.

Además se confirmó una inversión de $1.500.000 en el marco del Programa de Fortalecimiento para Dispositivos Territoriales de Protección Integral de Personas en Contexto de Violencia por Motivos de Género en General Pico.

Ministerio del Interior

Con el ministro Eduardo de Pedro el gobernador pampeano firmó aportes de la cartera de Interior por $286.000.000, y un acta compromiso de inversión en el marco del Programa Municipios de Pie, por un total de $308.291.000, que incluye la compra para General Pico de dos camiones.

El objetivo es fortalecer y potenciar la gestión de los gobiernos locales. El programa lleva invertidos más de $146.000.000 en 13 municipios de la Provincia y con esta firma se suma una inversión de más de $161.000.000 para 14 nuevos municipios, llegando en total el aporte a 27 comunas.