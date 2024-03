El preocupante mensaje de Darío Barassi tras se operado: «Se ha dañado la máquina…»

El conductor y comediante fue intervenido quirúrgicamente y ahora está “obligado a parar” debido a postoperatorio “algo complicado”, indicó en redes sociales.

Como se sabe, Darío Barassi fue intervenido quirúrgicamente por dos razones: un pólipo en las cuerdas vocales y por una hernia abdominal, tras lo cual el jueves fue dado de alta.

Tras las operaciones, el comediante y conductor de televisión usó las redes sociales para compartir fotos y un mensaje sobre su estado de salud, que en cierta medida preocupó a sus seguidores.

Desde el nosocomio donde fue intervenido, Barassi expresó que ahora está “obligado a parar” con sus numerosas obligaciones laborales, tanto en la tele como con otros compromisos mediáticos que tenía previstos para el presente año, debido a un postoperatorio “algo complicado”.

“Obligado a parar. Que el cuerpo habla, que hay que frenar, que el año pasado fue muy duro, que vas a estar bien, que paciencia, que aprovecha el silencio que, que, que, queeeeeee… Respiro», escribió en su cuenta de Instagram.

«En fin, le pusimos cuerpo cabeza y corazón. Hicimos la cirugía que había que hacer y ahora un post operatorio algo complicado, ya que por varios días no puedo hablar y eso un poco me desquicia. Pero vamos, calma y eje gordito lindo que salimos mejores», continúa el posteo.

Y aprovecha para agradecer a su esposa: «Gracias a la reina de mi vida, con la que estoy jugando al dígalo con mímica hace 48 hs y nunca fue su fuerte, gracias por estar siempre, por tanta entrega y amor mujer mía, te amo @luligomezcenturion».

También al equipo médico del Sanatorio Finochietto, donde fue intervenido, y a su público: «Gracias amigos y público por tanta preocupación y afecto”.

Y a sus hijas: “Y por último puse una foto de mis chinas, que son el motor de mi vida. Volví hoy del sanatorio y me llenaron de besos abrazos y miradas. No entienden por qué no les contesto o porque no las alzo a upa. Pero no juzgan, dan amor y sonrisas sin parar. Son el tramadol de mi cuore. Las amo enanas mías. Ya vuelve papá».

Finalmente, Barassi aprovecha la publicación para reflexionar: «En fin, en una. Vamos a poder. Vengo de tiempos complejos y se ha dañado la máquina. Nada que no se pueda solucionar y mejorar. A ocuparnos. Objetivos y pilares hay de sobra, agradecido por eso».