El Papa Francisco exigió a obispos evitar homosexuales en seminarios: «Demasiada mariconería»

Francisco quedó envuelto en un escándalo luego de pedir a los obispos que no admitan a seminaristas «con tendencias homosexuales» porque ya hay demasiado «mariconeo».

El Papa Francisco quedó en el centro de la tormenta luego de que el diario italiano La Repubblica advirtiera que el sumo pontífice le había pedido a los obispos italianos que no admitan seminaristas «con tendencias homosexuales» porque ya hay demasiado «mariconeo».

La reunión entre el Papa y los obispos italianos tuvo lugar el 20 de mayo pasado en el Vaticano, donde se reunieron con el pontífice para su asamblea de primavera, un evento a puerta cerrada en el que suele haber un intercambio coloquial entre el Papa y los miembros de la Conferencia Episcopal Italiana.

Según los medios italianos, el líder de la Iglesia católica supuestamente habría sido «categórico» al comunicar a los obispos que «no deben admitirse personas homosexuales en los seminarios».

La respuesta de Francisco habría llegado después una pregunta directa de un obispo que pidió consejo sobre cómo actuar en caso de que una persona abiertamente homosexual pidiese ser ordenada como sacerdote. El Papa le habría contestado que, por experiencia, es mejor que no entren en el seminario ya que «suelen mantener una doble vida» que hace que sufran tanto ellos como quienes les rodean.

A continuación, y siempre según trascendidos, Francisco habría dicho la palabra ‘Frocciagine’, un mote despectivo y ofensivo en italiano, equivalente al «mariconeo» o «mariconería» en español. Sin embargo, pidió a los obispos que «acompañen» con «respeto y delicadeza» a los seminaristas rechazados.

El Vaticano aseguró que el Papa no hablaba italiano en su familia, sino piamontés, por lo que no sabía que el término es ofensivo. Según el medio Corriere della Sera, los obispos presentes consultados dijeron que la frase fue recibida «con algunas risas incrédulas» y que «era evidente» que el Papa no era consciente de lo ofensiva que resulta esa palabra en italiano.