El Papa atendió en Portugal a víctimas de abusos sexuales

Francisco se reunió con 13 víctimas en la embajada del Vaticano en la capital portuguesa, Lisboa.

El papa Francisco asiste a un encuentro con estudiantes universitarios en la Universidad Católica Portuguesa.Vatican Media/Handout Foto NA-Reuters

El papa Francisco, quien asiste en Portugal a la mayor reunión de católicos del mundo, coincidió en un encuentro con víctimas de abusos sexuales por parte del clero, seis meses después de que un informe sobre el tema sacudiera la nación europea, informó el Vaticano en un comunicado.

Francisco se reunió con 13 víctimas en la embajada del Vaticano en la capital portuguesa, Lisboa, precisó el comunicado, añadiendo que tuvo lugar en un «ambiente de intensa escucha» y duró más de una hora.

El festival de la Jornada Mundial de la Juventud, de una semana de duración, se celebra después de que un informe de una comisión portuguesa revelara en febrero de este año que al menos 4.815 menores del país sufrieron abusos sexuales por parte del clero -en

su mayoría sacerdotes- a lo largo de siete décadas.

Francisco pintó también un mural durante una reunión con jóvenes miembros de Scholas Occurrentes en Cascais, Portugal, todo en el marco de su visita, de acuerdo con otro informe de la agencia de noticias Reuters.

Sus predecesores encargaron la Capilla Sixtina del Vaticano hace siglos y él, probó suerte con la pintura el jueves cuando dio los toques finales a un mural de tres kilómetros de largo mientras visitaba una escuela al oeste de Lisboa.

El mural forma parte del proyecto «Vida entre mundos» de Scholas Occurrentes, un movimiento educativo internacional que vincula a cerca de medio millón de escuelas en los cinco continentes. Francisco es el patrocinador principal del grupo.

Cerca de 30 murales pintados por estudiantes y miembros de la comunidad se reunieron para formar una sola obra en la ciudad costera de Cascais.

El techo y las paredes de la sala donde el Papa habló a los estudiantes, y donde termina el mural, estaban cubiertos con temas pintados como figuras humanas flotando en el cosmos.

«Ustedes han pintado su propia Capilla Sixtina», les dijo Francisco a los jóvenes.

El Papa de 86 años recibió un pincel de artista conectado a un dispositivo de realidad virtual que permitió a los estudiantes de una escuela en Mozambique ver sus pinceladas en una pared de su escuela en tiempo real.

El primer intento no salió bien. El Papa, un poco desconcertado, lo intentó por segunda vez y logró pintar una línea verde en forma de medio arco elíptico.

“Es muy virtual pero no muy físico”, bromeó José María Del Corral, presidente de Scholas Occurrentes, entre el primer y el segundo intento del Papa.

La verdadera Capilla Sixtina del Vaticano recibe su nombre del Papa Sixto IV, quien la mandó construir entre 1473 y 1481. Miguel Ángel pintó el techo para el Papa Julio II entre 1508 y 1512.

Francisco les dijo a los estudiantes de la escuela que no teman arriesgarse en la vida y ayudar a las personas oprimidas.

«A veces en la vida, tienes que ensuciarte las manos para mantener limpio tu corazón. Oren por mí y los que no sepan orar, mándenme buenas vibras”, «, dijo a los estudiantes, entre los que había no católicos y no creyentes.

NA