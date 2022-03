El otro lado de la interna: las deudas de premios a los juveniles de Boca

Los chicos de Boca, especialmente Agustín Almendra y Alan Varela, están en el ojo de la tormenta. No serían los únicos que no hicieron su parte.

Boca no levanta cabeza. Sin ir más lejos, en este momento con 8 puntos en cinco partidos no se encuentra en zona de la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga. En las últimas semanas fueron los jugadores jóvenes los que entraron en el ojo de la tormenta, especialmente Agustín Almendra y Alan Varela, quienes recibieron sanciones internas por actos de indisciplina que fueron expuestos públicamente tanto por el técnico Sebastián Battaglia como por Pipa Benedetto, en un enfático descargo que sorprendió a propios y extraños. Sin ánimos de deslindar a estos jugadores de sus responsabilidades como profesionales de uno de los clubes más grandes del continente, vale empezar a completar la historia para dejar en claro que estos dos chicos no son los únicos del xeneize en estar en falta.

A mediados de 2021, Boca fue eliminado ante Atlético Mineiro de la Copa Libertadores. El final del partido fue escandaloso y al regresar a Argentina, el plantel profesional fue acusado de romper la burbuja sanitaria. Ante la negativa de la Liga Profesional de Fútbol de postergar partidos, el xeneize debió afrontar los partidos ante Banfield y San Lorenzo con juveniles, con actuaciones que recibieron el visto positivo de simpatizantes y periodistas. En ese momento, desde la dirigencia se prometieron premios especiales para los juveniles ante semejante responsabilidad. Según pudo saber este medio a través de allegados al plantel, esta promesa nunca se cumplió.

Meses después tendría lugar una historia similar. En octubre de 2021 en el River Camp, la reserva de Boca goleó por 3 a 0 a su par de River con goles de Exequiel Zeballos, Vicente Taborda y Valentín Barco. Según se informó a este medio, tras el triunfo un exultante Raúl Cascini (integrante del Consejo de Fútbol de Boca) ingresó al vestuario y prometió a los juveniles un premio de 25 mil pesos a cada uno por la victoria ante el clásico rival, que hasta el momento no fue abonado.

El incumplimiento de premios no sería exclusivo de los juveniles. En la previa de la final de la Copa Argentina y en un hecho con pocos precedentes, Carlos Izquierdoz habría arreglado de palabra con la dirigencia un premio especial para el plantel en caso de obtener la victoria. El triunfo por penales ante Talleres llegó, pero este dinero en cuestión tampoco apareció.

Estos incumplimientos pueden resultar de menor gravedad para las figuras del plantel profesional que ganan abultados sueldos, pero pueden generar más que un resquemor en jóvenes de primer contrato que cobran sumas muchísimo menores.