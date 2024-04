El oficialismo se encamina a aprobar la Ley Bases en general pero persisten dudas sobre un artículo clave

Se votará en general a primera hora de la mañana de este martes. El artículo 3 que autoriza al Poder Ejecutivo a disponer la modificación o disolución de organismos públicos seguía en riesgo.



Cámara de Diputados. Foto: NA – Daniel Vides.

En una sesión maratónica, el oficialismo, con la ayuda de los bloques amigos de la oposición, se encaminaba a lograr la media sanción de la ley de Bases y también del paquete fiscal, en una votación que recién tendrá lugar a primera hora de la mañana de este martes.

Cerca de las 6 de la tarde, el ministro de Interior, Guillermo Francos, hizo una aparición relámpago por el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. «Venía de Rosario y pasó a saludar», explicaron fuentes muy cercanas al ministro más político del Gabinete de Javier Milei.

Sin embargo, otras fuentes comentaban por los pasillos del Palacio Legislativo que los votos estaban asegurados para la aprobación en general. Salió de la oficina con gesto de tranquilidad, dicen quienes lo vieron partir. Bandera verde.

La misma sensación se llevó la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, un rato después cuando pasó por el despacho del riojano.

Sin embargo, durante toda la jornada resonaron murmullos intranquilizadores sobre algunos artículos clave que estaban supuestamente en riesgo.

Por ejemplo, el artículo 3 del capítulo de Reforma del Estado, el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), también en la ley Bases, y la reposición de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias en la ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.

Esta situación de incertidumbre remueve viejos fantasmas, con el antecedente aún fresco de lo que sucedió en febrero pasado cuando producto de la caída de algunos incisos de la reforma del Estado, el presidente Javier Milei ordenó la vuelta a comisión del dictamen y el debate volvió a foja cero.

¿Podría repetirse ese escenario tan temido por el oficialismo? Es menos probable ya que esta vez el Gobierno llegó con niveles más amplios de acuerdo con los bloques dialoguistas. Sin embargo, nadie se anima a descartar ese desenlace producto de lo que muchos (incluso dentro de la fuerza oficialista) catalogan como “la inestabilidad emocional” del presidente.

Temen que algún traspié parcial en algún artículo altere la sensibilidad del presidente de tal forma que lo desborde y lo lleve a patear el tablero aniquilando la discusión por segunda vez.

«Hagan lo que quieran con la ley bases, vamos a lograr todo a pesar a la política», dijo Milei días atrás en una cena de la Fundación Libertad. Son palabras que resuenan como una amenaza para opositores colaboracionistas, que no quieren que se los vuelva a someter al escarnio público de ser cómplices de un nuevo fracaso legislativo para el Gobierno.

Un diputado de La Libertad Avanza que en las últimos semanas cobró un rol fundamental en el bloque oficialista se mostró sorprendido ante las versiones de que el artículo 3 de la Ley Bases pendía de un hilo.

“Si ustedes saben de diputados que van a votar en contra díganme quiénes son y los voy a buscar”, señaló entre risas nerviosas.

Con el correr de las horas, la posibilidad de que el Gobierno sufriera un revés de alto impacto en alguno de los artículos clave fue perdiendo fuerza a medida que el bloque radical se fue ordenando. Del lado de quienes iban a votar en contra de la reforma del Estado, solamente estaban los diputados que responden a Facundo Manes.

De todos modos, todavía nadie se animaba a pronosticar una victoria sin contratiempos del oficialismo.

Los artículos en duda

Según pudo averiguar Noticias Argentinas a partir del diálogo con varias fuentes parlamentarias, el artículo tres del título Reforma del Estado está en riesgo porque los votos están muy divididos en los bloques de la UCR y Hacemos Coalición Federal. En este último bloque los seis diputados de la Coalición Cívica votarán en contra, al igual que los dos socialistas santafesinos, Margarita Stolbizer, Natalia de la Sota y probablemente Juan Brügge.

Este artículo aborda las facultades al Poder Ejecutivo nacional “a disponer, en relación con los órganos u organismos de la administración central o descentralizada” ya sea «la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades», o «la reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

Este artículo excluye del alcance a «las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan».

Y se agregó a la lista de organismos exceptuados el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); la Comisión Nacional Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Comisión Nacional de Valores (CNV); el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI); la Unidad de Información Financiera (UIF); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

(INTA).

Polémicas y discursos fuertes durante el debate

La primera polémica de la sesión especial ocurrió cuando la diputada nacional de Unión por la Patria Carolina Gaillard estaba desarrollando con duros términos una cuestión de privilegio contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y éste le apagó el micrófono al excederse el tiempo que la entrerriana tenía para hacer uso de la palabra.

«Dale un rivotril a (Carolina) Gaillard que está sacada», lanzo la radical Karina Banfi, con el micrófono silenciado. El cruce entre ambas mujeres siguió a través de la red social X, donde se dedicaron graves acusaciones.

A su turno, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, subió la temperatura del debate al sostener que “este es un gobierno de tramposos y mentirosos” por hacer creer que el proyecto de Ley Bases es una versión “atenuada” respecto del dictamen que no pudo aprobarse en febrero pasado.

Para el santafesino, “es absolutamente falso que este proyecto de ley sea mejor que el anterior”.

“Que tenga menos artículos no significa que sea mejor; al contrario, incorpora aspectos como todo el paquete de la reforma laboral y todas las cuestiones previsionales que no estaban en debate antes”, agregó.

Por su parte, el diputado de Hacemos Coalición Federal Nicolás Massot aseguró que el proyecto de Bases “no es más la ley” de Milei sino que “es la ley de este Congreso”, fruto de “más de cuatro meses de trabajo”.

A la vez, el bonaerense dijo que se “juega entero” a que el Senado va revisar la media sanción que surja de Diputados, y consideró que eso sería deseable, especialmente en temas polémicos como el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), la eliminación del monotributo social y la actualización del impuesto a las Ganancias.

Banfi, en tanto, defendió con énfasis la Ley Bases y aseguró que comparte el objetivo de “terminar con este Estado ineficiente”.

Mimetizándose con el discurso libertario, la radical bonaerense resaltó que la iniciativa ómnibus propone “una economía liberada de las ataduras burocráticas” y apoyó el proceso de privatizaciones que se impulsa a través de la norma.

«La Ley Bases propone cambios profundos, una economía liberada de las ataduras burocráticas, una reforma administrativa que pone al Estado en cumplimento de misiones esenciales», destacó al intervenir como oradora en el debate.

La diputada del PRO María Eugenia Vidal defendió la propuesta contenida en la Ley Bases de eliminar la moratoria previsional y reemplazarla por un nuevo régimen que reconoce “una prestación del 80%” de una jubilación mínima para personas que no llegaron a los 30 años de aportes.

“Después de haber cambiado la fórmula nefasta del kirchnerismo es necesario también ser equitativos en relación a los que aportaron y los que no. La moratoria previsional no es el camino”, planteó.

Para la ex gobernadora bonaerense, “tan justo como quienes no tuvieron aportes tengan una jubilación es que quienes aportaron toda su vida no la financien y que reciban lo que aportaron y no sean víctimas del achatamiento de la pirámide”.

El diputado nacional de la UCR Martín Tetaz afirmó que la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias en la Ley de Medidas Fiscales “es un delirio» y una “estafa electoral”

«No puedo acompañar la estafa electoral del impuesto a las Ganancias porque advertimos que (Javier Milei) iba a bajar el gasto, pero en la campaña no dijo que iba a volver el impuesto a las Ganancias y queremos pedirle un plan de estabilización al presidente”, expresó el economista.

El diputado nacional de Unión por la Patria Eduardo Valdés se preguntó si era conveniente “delegar facultades a una persona que nos anuncia que odia al Estado” como Milei.

“Por ese odio al Estado quieren rematar y cerrar empresas y medios públicos, el INCAA, el Conicet, Instituto Nacional del Teatro, y desfinanciar las universidades públicas y la Agencia Nacional de Discapacidad. Para que todo esto no ocurra tenemos que votar en contra de esta Ley”, advirtió el dirigente peronista.