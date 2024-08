El mensaje de Cristina Kirchner para quienes se acercaron a verla en el Instituto Patria

Tras su declaración en la causa por el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022, la expresidenta no olvidó a sus seguidores y militantes.

Cristina Kirchner en el Instituto Patria.

Cristina Kirchner declaró en Comodoro Py en el juicio por el intento de magnicidio del que fue víctima. Ante el Tribunal Oral N°6, la expresidenta se expuso a las preguntas de la querella, la fiscalía y la defensa, en una causa que tiene en la mira a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, integrantes de «La banda de los copitos».

Cristina Kirchner declaró en el juicio por de intento de magnicidio.

Posterior a ello, la dos veces mandataria se acercó al Instituto Patria, donde una verdadera multitud la estaba esperando para saludarla y mostrarle su apoyo. Por esa razón, Cristina se tomó unos minutos para publicar en su cuenta oficial de X, como muestra de gratitud a sus seguidores y militantes: «Gracias por el afecto y por estar siempre», escribió, con un emoji de corazón.

Las principales frases de la declaración de Cristina Kirchner por el intento de magnicidio

.»Decían que parecía que yo vi el arma, pero afortunadamente no la vi».

.La exvicepresidenta afirmó que tras el intento de asesinato del que fue víctima, toda su «familia fue afectada».

.Según enumeró, se mudó de su casa «a un barrio un poco más amigable que Recoleta», implementó una serie de «cuidados que hay que tener y que antes no tenía», como más «seguridad».

.»Mi nieta tenía miedo de salir de su cuarto y de que la mataran. Una familia que sufre esto tiene consecuencias».

.»Es un juicio a los autores materiales, faltan los intelectuales, los financiadores, el partido judicial protegió y sigue protegiendo a quienes tuvieron que ver a este atentando», sostuvo.

.Cristina Kirchner afirmó que antes «no tuvo miedo» de ser víctima de un atentado porque «nunca se me ocurrió que en la Argentina democrática podía haber» uno.

En este sentido, señaló que fue «ingenua» y que no vio el cambio de época y el aumento de la violencia.

.»Los vecinos de Recoleta no me querían, ni me quieren», sostuvo.

Cristina Kirchner, sobre su custodia: “Actuaron con las instrucciones de no ponerse en el medio de la gente y yo”

.»Tenemos sentados acá a los autores materiales, no a los ideólogos, no a los financiadores. Esta es una deuda que tiene que saldar con la democracia y con toda la gente que de alguna y otra manera cree que la política sigue siendo un instrumento para cambiar la sociedad y no refugio de gente que piensa que sirve para matar y estigmatizar», completó.