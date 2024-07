El mensaje de Catherine Fulop tras los resultados electorales en Venezuela

Luego de que se conocieran las denuncias de fraude en Venezuela, la actriz habló a través de su cuenta de Instagram y se mostró desesperada por lo sucedido.

Unas nuevas elecciones presidenciales en Venezuela sacudieron al mundo entero por la reelección de Nicolás Maduro como presidente de dicho país. Sin embargo, varios venezolanos apostados no solamente en su tierra, sino alrededor de todo América y el mundo en general, se pronunciaron en contra del mandatario y denunciaron fraude, al igual que quienes viven allí.

Entre quienes hablaron al respecto se encuentra Catherine Fulop, quien compartió un desgarrador mensaje en sus redes sociales. La actriz nació en Venezuela y, pese a que hace años no reside allí, siempre se mostró muy arraigada a sus raíces. Es por eso que no dudó en expresar sus sentimientos con respecto a lo sucedido ayer por la noche.

“Estoy emocionalmente muy triste. La verdad que uno tiene esperanza porque esperanza es lo último que se pierde, pero es como que yo decía, nos van a dar otro coñazo en el corazón porque teníamos mucha esperanza de poder salir adelante”, comenzó diciendo Catherine en su cuenta oficial de Instagram.

Luego, la modelo se mostró en contra del gobierno chavista de Maduro y lo trató de dictador: “Mi gente, nunca hubo en la historia de la política del mundo que una dictadura se la saque con votos. Y bueno, nada. Estoy muy triste”, fueron sus palabras exactas. Además, contó detalles que se desconocían de cómo la afectó esta situación.

En específico contó que después del casamiento de Oriana y Dybala se enfermó, pero que esta situación empeoró su estado. Por otro lado, también explicó: “Quería decirle a mis amigos que me llaman, a mis amigos de conductores de programas que seguramente, por supuesto, quisieran tener mi opinión. Yo últimamente no hablo de política porque, o sea, no estoy hablando de nadie, no hablo del casamiento de mi hija, no hablo de política porque muchos años hablé mucho y yo no soy política. A mí no me sirvió de nada. Todo lo contrario”.

“Acá estoy, mi Venezuela, contigo y con toda mi gente. Ojalá se pueda comprobar quién es el verdadero ganador, que esté todo transparente. Que si ganó Maduro, bueno, chévere. Si ganó María Corina, bueno, por favor”, lanzó sobre el final de sus historias pidiendo esperanza para los venezolanos que piensan como ella.