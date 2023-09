“El iPhone 12 no es nocivo para la salud”: Apple se defiende de las acusaciones en Francia

Un organismo de control de aquel país ordenó retirar el celular del mercado por superar los límites de radiación permitidos.

Apple dice que el iPhone 12 fue certificado por organismos internacionales.

Apple se ha topado con un disgusto, pocas horas después de su instancia más esperada del año. Tras la presentación de los iPhone 15, un organismo regulador en Francia pidió a la tecnológica estadounidense explicaciones relativas a los niveles de radiación del iPhone 12 y ordenó frenar las ventas de esa serie en el mercado galo. En ese marco, la firma que dirige Tim Cook salió al ruedo a defender a la serie que lanzó en 2020. “Es compatible con los estándares globales”, dijeron.

Francia apunta al iPhone 12: los detalles de la acusación

La Agence Nationale des Fréquences de Francia (ANFR) pidió que se retiren los iPhone 12 de las tiendas debido a supuestas violaciones a los límites de exposición a la radiación que establece la Unión Europea. En concreto, esa entidad indicó que el iPhone 12 supera en 1,74 W por kilogramo (W/kg), que es el valor límite.

Según la ANFR, estudios realizados en esos smartphones mostraron que la tasa de absorción específica del teléfono —que indica el nivel de radiofrecuencia de un dispositivo, absorbida por el cuerpo– es superior a los valores que establecen las normativas. En función ello, desde el mencionado organismo advirtieron que enviarán inspectores a las tiendas Apple y otros distribuidores para verificar que el modelo no se venda.

“Se espera que Apple responda dentro de dos semanas”, dijo al diario Le Parisien en una entrevista el martes, añadiendo: “Si no lo hacen, estoy dispuesto a ordenar la retirada de todos los iPhone 12 en circulación. La regla es la misma para todos, incluidos los gigantes digitales”, dijo el viceministro de economía digital de Francia, Jean-Noel Barrot.

Hasta ahora, pruebas de esta especie en el mercado galo provocaron 42 sanciones; esta es la primera en la que se ve afectado Apple en ese país. En ese marco, entes reguladores en España y Alemania dijeron que se acoplarían al reclamo, movidas que podrían derivar en un “efecto de bola de nieve”, según dijo Barrot.

Apple defendió a los iPhone 12: “Impugnamos las conclusiones de la ANFR”

En un comunicado emitido tras las acusaciones del organismo francés, Apple dijo que la serie de smartphones que lanzó en el año 2020 —la primera que incluyó soporte para redes 5G— fue certificada por diversos organismos internacionales, y que es compatible con los estándares que se exigen en los diferentes mercados.

Además, la firma con sede central en Cupertino, California, señaló que ha proporcionado a la ANFR varios resultados de estudios —propios y de terceros, remarcaron— que demuestran que esos teléfonos están en regla. En función de ello, han dicho que impugnarán las conclusiones y exigencias del organismo.

¿Es peligroso usar el iPhone 12?

La respuesta al interrogante se aproxima más al “no”, que a los posibles temores. Según indicó en su informe Radio France Internacional, los umbrales reglamentarios a nivel internacional se establecen a un nivel extremadamente bajo en relación con los riesgos a los que apuntan las investigaciones. Además, hay muy poca relación demostrada entre los posibles problemas de salud y la exposición a las radiofrecuencias que emiten los teléfonos y otros dispositivos.

La medida en Francia contra los iPhone 12 podría replicarse en otros mercados de Europa.

En otras palabras, los especialistas notan que no peligros evidentes, ya que los límites regulatorios se establecieron muy lejos de los niveles en los que la ciencia sí ha encontrado evidencia de daños.

Al respecto, siguiendo a The New York Times, en las últimas décadas se llevaron a cabo múltiples estudios para evaluar los riesgos para la salud que derivan del uso del celular. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hasta el momento no se han evidenciado efectos adversos causados por el empleo de teléfonos móviles.