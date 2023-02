El inesperado encuentro entre Alfa de Gran Hermano y el Kun Agüero

El ex participante de Gran Hermano y el ex futbolista se encontraron y compartieron un vivo en Instagram.

Sin dudas que Walter Alfa Santiago fue uno de los personajes más polémicos pero también más populares de la presente edición de Gran Hermano. Tanto, que hasta protagonizó este lunes un encuentro con el Kun Agüero.

Según dijo el ex participante, en un vivo de Instagram, fue el propio ex futbolista quien lo reconoció. «Estamos con el Kun Agüero en Libertador. El Kun Agüero me mira y me dice ‘vos sos Alfa’», reveló en la filmación.

«Cada tanto miraba Gran Hermano. Cuando tenía tiempo y lo veía, eras muy gracioso», le respondió el ex delantero. El desopilante encuentro no tardó en volverse viral.