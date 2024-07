El impacto del apagón informático en la Argentina: a quiénes afectó y cuál fue el alcance de la falla

En el aeropuerto de Ezeiza y en Aeroparque hubo inconvenientes con el check-in de varios vuelos. Algunas empresas de otros sectores también tuvieron limitaciones para ingresar a sistemas de Microsoft. La flamante Agencia Federal de Ciberseguridad de Argentina emitió un comunicado con recomendaciones.

Este viernes, el mundo amaneció con un verdadero apagón informático. Debido a un error en la actualización de un componente de ciberseguridad dentro de los sistemas con Microsoft, aeropuertos, bancos, sistemas de pago, de salud y medios de comunicación, entre otros servicios globales, se vieron afectados y con fallas que les impidió funcionar con normalidad.

El problema tuvo su origen y causa en los servicios de CrowdStrike, una empresa especializada en ciberseguridad. Uno de sus principales sistemas—la plataforma Falcon, que actúa como un escudo contra ataques— provocó errores en programas de Microsoft (Windows, Azure y otros) durante un update automático.

En Argentina el impacto del apagón no fue de gravedad. Sin embargo, en el aeropuerto de Ezeiza y en Aeroparque hubo inconvenientes con el check-in de varios vuelos y algunas líneas aéreas tuvieron que chequear a los pasajeros de manera manual. De todas maneras, no se sufrieron problemas con la programación de los vuelos.

Otras organizaciones con operaciones en el país, como una entidad de salud y empresas de tecnología como Globant, tuvieron limitaciones para entrar a sistemas de terceros que usan Azure y sufrieron el impacto del fallo, detalló Juan Brodersen, periodista especializado en ciberseguridad.

“A pesar de que trascendió la idea de que el impacto en Argentina es bajo porque el servicio de CrowdStrike es caro, los motivos por los cuales el incidente se sintió poco en estas latitudes van más allá que una cuestión de costo”, explicó Brodersen. Y concluyó: “En este caso, a pesar de que algunas compañías argentinas usan el servicio, la penetración en el mercado ante otros competidores es menor. Es probable que esto, junto a los modelos de madurez en ciberseguridad, expliquen de manera holística el motivo por el cual esta vez Argentina se vio menos afectada en comparación con otras regiones del mundo”.

Por su parte, Hernán Petitti, Technology Advisor de Ingenia, agregó: “Tenemos que tener en cuenta que nuestra cultura de servicios IT de misión crítica tiene más predilección por sistemas tipo UNIX (Linux, AIX, etc.), estadísticamente son menos propensos a fallos y tienen un modelo de seguridad diferente a MS-Windows. A su vez, no todas las implementaciones de Windows en Azure ejecutan CrowdStrike Falcon”.

Cómo solucionar temporalmente el fallo de CrowdStrike

Si bien el fallo tiene impacto a nivel global y por el momento no se registraron usuarios particulares afectados en el país, la Agencia Federal de Ciberseguridad de Argentina, creada esta semana por el gobierno de Javier Milei, emitió un comunicado con las recomendaciones técnicas para arreglar temporalmente el problema.

De aparecer la temida pantalla azul de la muerte, la Agencia sugirió arrancar Windows en Modo seguro y luego seguir una serie de pasos que se detallan en la siguiente gráfica compartida en X:

