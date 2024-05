El Gobierno reveló cuánto le costará al país el paro general de este jueves

El paro general convocado por la CGT para este jueves implicó la suspensión de numerosas actividades, por lo que no se generarán las ganancias habituales.

El Gobierno intentó determinar el costo monetario del paro general de este jueves apoyándose en relevamientos de consultoras privadas y de fuentes de organismos públicos, y la cifra hasta el momento está estimada en más de U$S 500 millones de pérdidas por la suspensión de actividades económicas.

Durante la jornada no funcionaron el transporte público, las escuelas, los bancos, los aviones, la mayoría de las fábricas y otros rubros clave, por lo que hubo menos producción y transacciones comerciales, por lo tanto, se generó menos dinero en el país. Desde el Gobierno suponen que se perderán unos U$S 520 millones al final del día, pero el sector privado sumó sus propias cifras.

Teniendo en cuenta la producción de años anteriores como referencia para saber cuánto se dejará de ganar este jueves, una estimación preliminar del Instituto de Economía de la UADE arrojó que «sería de $ 489.272 millones o U$S 544 millones», como señaló el economista Fausto Spotorno desde esa casa de estudios.

«Esta cifra equivale al 1,1% del PIB de mayo o el 24,3% de lo que se hubiera producido en el día. Este cálculo asume que no todos los sectores y regiones perderán por igual durante el paro, y que incluso el 20,1% de lo inicialmente perdido se recupera dentro del mes», agregó.

«En total nos dio un costo de U$S 544 millones por un día de paro como hoy, que más o menos implica una pérdida del 20% del PBI del día», se explayó Spotorno en declaraciones radiales. «No es mucho, ha habido paros mucho más brutales que éste. Lo que pasa es que hay gente que no recupera lo que perdió», aclaró

Spotorno citó casos como el de un «señor que tenía que viajar y no pudo tomarse el avión y era por dos días, bueno, no recupera esos días», ya sea de pago de hotel o de un negocio que no cerró, y también habló del caso del microcentro porteño, donde «esos platos que dejan de vender porque no hay gente trabajando» en la zona, por lo que la pérdida de oportunidad de ganancia impactará en todo el mes.

«El día de la fábrica depende de qué tanta gente haya faltado en la fábrica, en algunas faltó muy poca gente, entonces no pasa nada. En la construcción, donde por ahí sí depende mucho más del transporte se termina perdiendo más, se recupera algo después pero el impacto ya está hecho», conjeturó.

«Hay otros sectores donde no se pierde nada, por ejemplo el agro, porque las ‘plantitas’ siguen creciendo, se sigue cosechando y las vacas sigue engordando», aseguró el economista hablando del ecosistema laboral agrario antes de afirmar que el paro «está teniendo un costo en la economía de U$S 544 millones, que no es menor».

Cuáles serían los rubros más afectados por el paro

.Sector de servicios: según el estimativo de la UADE, los negocios de este rubro absorberían unos 277 millones de dólares de pérdida.

.Enseñanza, servicios de salud y servicios sociales: representarían unos 90 millones de dólares.

.Comercio: habría pérdidas de 56 millones de dólares.

.Intermediación financiera: pérdidas de 43 millones de dólares.

.Productores de bienes: el impacto del paro se traduciría en U$S 175 millones, más que nada en la industria manufacturera, con unos U$S 110 millones

.Construcción: se resignarían U$S 50 millones de dólares.