El Gobierno modificó el impuesto PAIS y desfinanció el programa para urbanizar villas

El ajuste que impulsa Javier Milei desde la Casa Rosada sigue golpeando con especial dureza a los trabajadores, jubilados y sectores más postergados.

Tras una larga operación mediática, el gobierno de Javier Milei oficializó este lunes un nuevo golpe a los sectores más postergados. El ajuste que impulsa desde la Casa Rosada apuntó ahora contra el programa destinado a avanzar en la urbanización de villas.

El Gobierno formalizó este lunes la modificación la distribución de los porcentajes del impuesto PAIS. Lo hizo mediante el Decreto 193/2024 publicado en Boletín Oficial. Allí dispuso un fuerte recorte de la partida que era destinada al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) que administran los movimientos sociales.

Para entender el alcance de la poda hay que retrotraerse a la ley 27.541, que había destinado la transferencia del 30% de lo recaudado para financiar obras de vivienda social a través del FISU. Ahora, con los cambios dispuestos por Javier Milei, sólo se le girará un 1%, lo que implica una quita casi total.

El resto de los programas mantienen el porcentaje de financiamiento en un 94% para obras de infraestructura económica y el restante 5% para el turismo nacional.

Ajuste en el FISU

El FISU se convirtió en el centro de la discusión en las últimas semanas luego de que se publicaran versiones periodísticas que no tuvieron hasta el momento su correlato en denuncias judiciales formales que lo señalaran como una «caja negra» del dirigente social Juan Grabois.

Sin embargo, en las últimas horas, el actual Secretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, afirmó que no se hallaron pruebas que justifiquen dichas acusaciones y valoró el uso que se le dio al FISU durante la gestión anterior.

«En el poco tiempo que llevo, he hablado con intendentes de distintos signos políticos y no he encontrado a ninguno quejándose, ni con críticas; es más, si no fue la única secretaría que funcionó bien durante el gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo», afirmó y agregó: «Lo que estoy viendo hoy es más de 1.200 obras en ejecución con un presupuesto de más del 80% ejecutado».

Grabois aseguró que las acusaciones provenían de Luis Caputo para generar «una operación de desprestigio» en su contra y «sacarle presupuesto a los barrios populares». Cosa que finalmente se formalizó hoy.

Pareja explicó que se reunió con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde fue informado que «promueven como un ejemplo el trabajo llevado a cabo por Miño» y «especialmente el programa Mi Pieza».

El BID publicó un trabajo de 81 páginas titulado «Impacto de los Programas de Mejoramiento de Vivienda por Autoconstrucción: Evidencia para Barrios Populares de Argentina». La Universidad Católica Argentina (UCA) también armó un informe específico sobre Mi Pieza, con conclusiones positivas.

Desde la creación del FISU se realizaron 1.278 obras de integración en barrios populares, alcanzaron 5.060 asentamientos con obras de vivienda en los que se realizaron 6.517 intervenciones por un monto de casi 500 mil millones de pesos, exactamente $480.611.383.294,59 durante los últimos cuatro años. Fueron distribuidos en casi el 70% a “organizaciones de la sociedad civil”.