El Gobierno afirmó que la ministra Pettovello no recibirá a las organizaciones que piden comida en el centro

El vocero presidencial Manuel Adorni aclaró que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no recibirá a las personas que se encuentran haciendo una fila de más de 20 cuadras en el centro porteño para recibir ayuda alimentaria.



“No queremos más intermediarios, no queremos más negocios con los pobres. Queremos que la ayuda le llegue a quien le necesite”, afirmó Adorni. En ese sentido, el vocero presidencial sostuvo que “llama la atención” la concentración porque las organizaciones sindicales no fueron citadas por Sandra Pettovello para este lunes.

Organizaciones sociales y comunitarias hacen 20 cuadras de fila frente al Ministerio de Capital Humano para recibir ayuda alimentaria. La medida es en respuesta a las declaraciones de la titular de la cartera, Sandra Pettovello, que la semana pasada había salido al cruce de quienes reclamaban alimentos frente a su oficina. La concentración no solo es en el edificio del Ministerio de Capital Humano de la Nación, sino que se extiende a todas las dependencias de la cartera que existen en el país.

“¿Ustedes tienen hambre? Vengan que les voy a anotar el DNI, el nombre, de dónde son y van a recibir ayuda individualmente”, había dicho la ministra en la manifestación de la semana pasada.

En respuesta, las organizaciones convocaron a realizar “una fila mediante la cual cada persona pueda ingresar al ministerio a los fines de obtener respuesta a la emergencia alimentaria agravada por la crisis económica” y que “la misma acción se realizará en simultáneo y en diversas delegaciones de la Secretaria de Niñez y Familia en todo el país”.

En un comunicado, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) llamó a la acción “la fila de la pobreza” y confirmó ayer que se harían presentes este lunes en el Ministerio de Capital Humano, en respuesta al pedido de la ministra Sandra Pettovello respecto de atender “una por una” a las personas en emergencia alimentaria.

La respuesta del Gobierno al pedido de la Iglesia al Gobierno por la ayuda a centros asistenciales

Adorni aseguró que la “asistencia a los comedores comunitarios nunca va a ser recortada” por el Gobierno nacional y coincidió con un documento hecho público esta mañana por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que pidió que “la comida no sea una variable de ajuste”.

Ante la crisis económica y el ajuste, la Iglesia reclamó que “el pedido del pan de cada día es un clamor de justicia” y sostuvo que “el estado nacional, provincial y municipal” tienen que asegurarse que nadie se quede sin él.

“Como obispos, en el trato pastoral con la gente sencilla, hemos aprendido que ‘un plato de comida no se le niega a nadie’. Es que en nuestra patria nadie debería pasar hambre, ya que es una tierra bendita de pan”, expresaron desde la institución religiosa y sumaron: “Sin embargo, hoy, a cientos de miles de familias se les hace cada vez más difícil alimentarse bien”.

Con fuertes críticas, sostuvieron: “La inflación desde hace años crece día a día y pega fuertemente en el precio de los alimentos. Lo siente claramente la clase media trabajadora, los jubilados y aquellos que no ven crecer sus salarios. También todo el universo de la economía popular, donde prácticamente se trabaja sin derechos. Pensemos en los vendedores ambulantes, los recicladores, los feriantes, los pequeños agricultores, los ladrilleros, los costureros, los que realizan distintas tareas de cuidado y de servicio”.

En el mismo sentido, indicaron que “ante este escenario de trabajo sacrificado y de bajos ingresos, las familias se privan de muchas cosas”, pero señalaron que “una mamá puede privarse de tomar un colectivo y camina para ahorrar, pero de ninguna manera puede no darle de comer a sus hijos. Es decir, la comida no puede ser una variable de ajuste”.

El debate en particular de la Ley Ómnibus en Diputados

Por otro lado, el vocero presidencial afirmó que el Gobierno nacional no discutirá “ningún punto que tenga que ver” con modificaciones en materia fiscal, entre ellas el impuesto a las ganancias y la coparticipación del impuesto PAIS, antes de que el Congreso sancione la Ley Ómnibus, que se encuentra en debate en la Cámara de Diputados.

“Nosotros entendíamos que todas las cosas en cuestiones en materia fiscal eran un problema para avanzar con celeridad con la ley. Y entendíamos que el resto de la ley tenía mayor aprobación en los distintos sectores. Jamás estuvo en duda empezar el capítulo fiscal, que tenía incluido Ganancias”, expresó el vocero. Y destacó: “No hay que mezclar las cosas, ahora estamos discutiendo el todo sin el capítulo fiscal. Después discutiremos y negociaremos el capítulo fiscal”.