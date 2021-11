El gobernador Ziliotto encabezó el 116° aniversario de General Pico

Esta mañana se llevaron a cabo los festejos conmemorativos del 116° aniversario de la ciudad de General Pico. El gobernador Sergio Ziliotto afirmó, durante el acto, que “General Pico ha salido a flote. A partir de ahora todo va a ser mejor”.

Participaron de los festejos: la intendenta municipal, Fernanda Alonso; la diputada nacional, Melina Delú; el ministro de Educación, Pablo Maccione; diputados y diputadas provinciales; intendentes de localidades vecinas; concejales y concejalas; funcionarios provinciales y municipales; autoridades militares, policiales y de Seguridad; veteranos de Guerra de Malvinas; bomberos voluntarios; representantes de entidades intermedias y público general.

Emocionado por el afecto que lo une a la ciudad que lo vio crecer, el mandatario pampeano aseguró que estar en General Pico es “una caricia al alma, y participar de su cumpleaños me deja sin palabras”. El gobernador Ziliotto hizo referencia también a la lucha por el ferrocarril y a sus años de servicio militar “soy clase 62, salí de baja antes que se desatara el conflicto pero el corazón siempre estuvo con nuestros héroes”.

Sergio Ziliotto hizo particular hincapié en la lucha por la soberanía de Malvinas, “tenemos una historia, creo que en la provincia de La Pampa el pueblo y los gobiernos siempre le han dado el lugar que se merecen los veteranos de Guerra, en ese sentido nosotros les debemos muchísimo como argentinos, por haberse puesto al frente defendiendo nuestra soberanía, nuestra Patria. Nuestro reconocimiento es eterno”.

El mandatario apuntó al futuro de General Pico y afirmó que “vemos una ciudad que día a día recupera la actividad económica, social, deportiva y que sale a flote. A pesar de las huellas que nos dejó esta pandemia,que nos sorprendió y nos obligó a trastocar objetivos, no pudo detenernos. Lo mejor está por venir, logramos salir de una situación muy difícil, todo lo que viene va a ser mejor”, finalizó optimista.

Desarrollo del acto

Durante la ceremonia se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, ejecutado por profesores y alumnos de los espacios de formación de la Dirección de Educación y Cultura, con la interpretación del ex combatiente de Malvinas Fabio Santana. Seguidamente fue el turno del Himno a General Pico, en la voz del músico local Alejandro Ábalos. A continuación hizo uso de la palabra la intendenta Fernanda Alonso para luego dar lugar a la colocación de ofrendas florales y a la entrega de reconocimientos a empleados municipales, ex ferroviarios (legajos con la historia laboral de estos trabajadores) y un presente (remera) que los Veteranos de Guerra de Malvinas hicieron entrega al gobernador Sergio Ziliotto.

A modo de cierre tuvo lugar una presentación musical, a cargo del grupo Amalaya Pampa.