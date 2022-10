El gobernador Sergio Ziliotto, fue el encargado de cerrar el acto del 17 de octubre en el Club Argentino

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, fue el encargado de cerrar el acto del 17 de octubre en el Club Argentino de Santa Rosa. Destacó la muestra de unidad y señaló que en La Pampa el peronismo se impondrá en las elecciones del 2023.

El mandatario comenzó reconociendo a “cada uno de los sectores internos del peronismo de La Pampa. Agradezco la presencia de ese sector estratégico que es nuestra histórica 62 organizaciones, todos juntos estamos dando una muestra de lo que debe ser el peronismo. Esta muestra nos tiene que seguir dando fuerza para seguir adelante”.

Continuó expresando que “Hay que volver a las raíces, no nos pueden dividir los intereses particulares. Está en juego la felicidad y el futuro de los argentinos, por eso es bueno volver a encontrarnos en una fecha tan emblemática, hace exactamente 77 años, se alistaba para ese pacto de lealtad y de amor entre el pueblo argentino y el general Perón”.

“Aprendimos hacer peronismo desde la gestión. Construimos una provincia en base a las banderas del peronismo, la doctrina del justicialismo y para eso elegimos una herramienta que es un Estado presente que es la síntesis de la inclusión, la igualdad y el desarrollo, fue así que hoy podemos mostrar una provincia que claramente es orgullo de los que viven y también una envidia de los que no viven acá”, dijo.

Ziliotto comentó que “Estamos orgullosos de haber constituido un sistema de salud que se banco una pandemia y es reconocida y envidiada afuera de nuestra provincia. Hemos construido entre todos juntos una comunidad educativa publica, que no solo tiene garantizado una gran inversión pública también es mirado como ejemplo. Hemos logrado por la inversión pública que hayan servicios en cada rincón de la provincia. No hay pueblo chicos, ni grandes, hay pueblos donde viven pampeanos y pampeanas que necesitan de un gobierno peronista. No es casualidad que cada vez que fuimos a las urnas siempre los pampeanos eligieron un gobierno peronista”.

A nivel nacional, dijo que “Sabemos que son tiempos difíciles que hay muchos que están demandando más gestión, más respuesta de un gobierno nacional, por supuesto que nos hacemos cargo de lo que corresponde, porque tenemos muy en claro que la única forma de salir de la crisis es como más peronismo y siempre nos hicimos cargo de los desastres de la derecha”.

Manifestó que “Tenemos internalizado que hemos hecho muchísimo, que cada gobernador de la provincia ha dado mucho del peronismo, pero no podemos darnos por satisfecho, cada comienzo de día es un nuevo desafío, y tenemos que tener muy en claro que el próximo año tendremos una nueva contienda electoral, donde sabemos una vez más que se va a plebiscitar el modelo de provincia que encarna el peronismo y necesitaremos de cada dirigente, cada militante, ya que debemos ir por más, el peronismo debe ir por más el año que viene”.

Finalmente expresó que con el peronismo unido en la provincia: “No tengan dudas que el 10 de diciembre del 2023 vamos a estar festejando la asunción de otro gobierno peronista”.