El gobernador Sergio Ziliotto firmó, en Carro Quemado, convenios con intendentes de 12 localidades

El gobernador Sergio Ziliotto firmó, en Carro Quemado, convenios con intendentes de 12 localidades para la construcción de 68 viviendas en las que se invertirán más de $ 255 millones.

El mandatario aseguró que el programa Mi Casa “da por tierra con la utopía de quienes dicen que el Estado no puede ser eficiente. Demostramos que sí puede ser eficiente construyendo viviendas a un costo que bajo ninguna circunstancia del mercado se podrían llegar a hacer. Estamos generando actividad económica, trabajo, inclusión social y calidad de vida”.

Ziliotto estuvo acompañado por Intendente municipal de Carro Quemado, Oscar Rodríguez Huarte, el Presidente del IPAV, Jorge Lezcano; el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton; la gerenta de Adjudicaciones del IPAV, Erica Riboyra; la gerenta de Programación del IPAV, Romina Montes de Oca; intendentes de las localidades firmantes y demás autoridades municipales.

El intendente Huarte agradeció la presencia del Gobernador y aseguró que es “un honor tenerlo en nuestro pueblo y para cumplir con el sueño de muchos carroquemadenses: una vivienda propia y digna”. El jefe comunal destacó que, luego de pasar tiempos difíciles, “esta solución que nos está dando es algo muy importante para que cada pampeano pueda optar por su vivienda. Ojalá que vengan muchas más”.

El presidente del IPAV, Jorge Lezcano, destacó la presencia del Gobernador y de los intendentes firmantes, “en un momento de gran sensibilidad para la familia pampeana que sabe de la calidad humana de este Gobierno provincial y de lo que significa el techo en la vida familiar”.

“El señor Gobernador se comprometió en su campaña y está cumpliendo lo prometido» -enfatizó- «porque hay un Gobierno que está presente en cada momento que lo necesita la sociedad”.

“Trascender cualquier coyuntura”

Ziliotto agradeció la presencia de los intendentes en un acto de Gobierno que “tiene una enorme trascendencia porque marca claramente el efecto que tienen las políticas de Estado por sobre las banderías políticas. Aquí estamos trabajando en el marco de esa sociedad que planteó en el ex gobernador (Carlos) Verna en 2017 cuando no teníamos otra alternativa para hacer viviendas, que ser socios en la administración de los recursos para seguir dándole a pampeanas y pampeanos la posibilidad de acceso a una vivienda digna”.

Destacó el éxito del programa Mi Casa y resaltó que “está ligado a las necesidades de cada una de las localidades. Acá hay intendentes de distinto signo político, porque cuando buscamos mejor calidad de vida para los habitantes de La Pampa debemos trascender cualquier coyuntura”.

“Este Programa no se agota en la firma de convenios por 68 casas, sino que obedece a una política de Estado de construir viviendas porque debemos dar respuesta a casi 20.000 familias pampeanas que las necesitan”, indicó.

Les reiteró a los intendentes que avancen en la construcción de viviendas “porque en la medida que se terminen se inicia otra. Este Programa va a tener continuidad, porque mientras haya necesidades vamos a seguir invirtiendo recursos públicos”.

“Honrar la buena política”

“Para quienes analizan la política sin memoria y con beneficio de inventario, quiero dejar en claro que en un día estamos asignando más viviendas que Macri en cuatro años”, subrayó el Gobernador y precisó que “son muchas las familias que acuden a los gobiernos provincial o municipal para que resolvamos sus problemas. Esa es la esencia de quienes tenemos responsabilidad institucional: darle a la gente lo que necesita y se merece”.

El Gobernador se comprometió a continuar trabajando junto a los intendentes y a “seguir honrando la buena política, no la que nos quieren implantar desde los grupos de poder concentrado. La política es cumplir con la palabra empeñada y eso es lo que hacemos y seguiremos haciendo”.

Finalmente recalcó que las viviendas que se adjudican “las deciden los intendentes de cada localidad y en la enorme mayoría de los casos se ponen de acuerdo con el Concejo Deliberante para hacerlo. En este sistema solidario, que debemos profundizar, es necesario que quienes ya recibieron su casa paguen la cuota para que otras pampeanas y pampeanos también puedan acceder a una vivienda”.

Detalle por localidad

Las localidades beneficiadas por los convenios, que suman una inversión total de $ 255.432.684 son: Carro Quemado (4), 25 de Mayo (10), Colonia Santa María (2), Unanue (2), Cuchillo Có (2), Victorica (8), Miguel Riglos (15), Limay Mahuida (1), Quehué (2), Uriburu (8), Alpachiri (4 ) y Santa Isabel (10).