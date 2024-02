El gobernador santacruceño le pidió al Gobierno que ponga fin a la «violencia» contra las provincias: «Basta de este tipo de prácticas»

Claudio Vidal instó al Ejecutivo a terminar con los «excesos» que perjudican a la sociedad. «Queremos una Patagonia más justa», aseguró.

El gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal.

El gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, le pidió hoy al Gobierno nacional que termine con la “violencia” contra las provincias y habló de medidas “arbitrarias” que “lastiman” a la sociedad.

En medio de la fuerte advertencia de gobernadores patagónicos al Ejecutivo nacional, Vidal sostuvo que le “gustaría que el Gobierno busque el consenso a través del diálogo, pero no de esta forma”.

“Este tipo de medidas en contra de una provincia, porque no es de su agrado lo que mencionó su gobernador, me parece que no corresponden. Son arbitrarias y lastiman a la sociedad”, consideró el mandatario santacruceño.

“Basta de este tipo de prácticas, basta de violencia. Las provincias perdimos un montón”, enfatizó en diálogo con Radio Splendid.

En este sentido, el gobernador dijo que hay “excesos” por parte del Gobierno que perjudican a “todo el pueblo”. “Cuando hablan de los gobernadores, no nos pueden meter a todos en la misma bolsa. No da todo lo mismo. En eso hay que ser más respetuoso y ubicado”, señaló.

A su vez, Vidal relató que, en la provincia que gestiona, durante los meses de mayo y junio existen temperaturas de 25 grados bajo cero y las escuelas “no tienen calefacción”. “Le pedimos al Gobierno que nos ayude, pero, hasta el momento, no tuvimos repuesta”.

Por otra parte, el mandatario provincial expresó que los gobernadores quieren “una Patagonia más justa” y afirmó que hasta este momento siempre fue “respetuoso” del Gobierno y guardó “silencio”.

En esa línea, más allá de sus criticas contra el Ejecutivo, Vidal aclaró que quiere “de todo corazón” que al Ejecutivo nacional “le vaya bien”.

«Me parece que lo anterior no es la opción y que le hicieron mucho daño a los argentinos”, subrayó el gobernador.