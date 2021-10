El gobernador participó de la presentación de la Agenda 6360 de General Pico

“Aquí está plasmada la ciudad que ustedes soñaron, y en ese sentido cuenten con este gobernador, cuenten con el Gobierno provincial porque entre todos no tengo dudas que a su sueño lo vamos a hacer realidad”, afirmó el gobernador Sergio Ziliotto tras la presentación técnica de la Agenda 6360.

El gobernador encabezó la presentación junto a la intendenta Fernanda Alonso, el Secretario General del CFI, Ignacio Lamothe, la diputada nacional Melina Delú, diputados provinciales, concejales y concejalas, demás autoridades provinciales y municipales, representantes de entidades intermedias, vecinos y vecinas.

La Agenda 6360 avanza en la planificación del desarrollo estratégico para General Pico, poniendo el acento en temas centrales de la dimensión socio económica productiva y urbano ambiental en clave del desarrollo local, la participación ciudadana con perspectiva de género e inclusión social.

Tras saludar a los presentes el gobernador agradeció esta posibilidad de poder compartir este sueño de muchos y muchas piquenses, “hombres y mujeres que se están atreviendo a ser parte de la construcción del futuro de la sociedad piquense. Gracias “Nacho” (Lamothe) por estar aquí, no sólo por tu apoyo sino por ese cambio de impronta que le has dado al Consejo Federal de Inversiones (CFI) poniéndolo a disposición de los gobiernos provinciales, y a través de los gobiernos provinciales a gobiernos municipales para honrar, casualmente, una de las palabras que tiene le denominación de la entidad: Federal.

Planificación y eficiencia

Sergio Ziliotto expresó que después de meses de desazón e incertidumbre por la pandemia “hoy vivimos todo lo contrario, estamos poniendo en marcha un proceso que tiene como base la planificación, por eso celebro que a pesar de todos esos contratiempos pudimos hacer acciones para darle a la gestión pública uno de los principales elementos que debe tener, la planificación, porque la planificación da certezas y la certeza uno de los principales elementos que tiene es que nos permite a nosotros hacer cada vez más eficientes la aplicación de los fondos públicos”.

“Hoy es un día de satisfacción, porque me tocó hoy, más allá de la agenda diaria, estar en dos eventos que claramente marcan un crecimiento de la calidad institucional, hoy aquí cerquita, en la localidad de Vértiz, nos juntamos con 10 intendentes (para anunciar la construcción de 58 viviendas) en el marco de un trabajo conjunto, como están haciendo ustedes aquí, dando respuestas, haciendo honor a ese legado, a esa responsabilidad que nos dio la ciudadanía con su voto”, sostuvo.

Involucramiento social

Valoró especialmente la posibilidad de “estar todos juntos en un espacio de cada vez mayor calidad institucional, de involucramiento de la sociedad, esa sociedad que tiene que entender que si demanda cada vez mayor institucionalidad debe involucrarse. No piensen que tienen la verdad absoluta, tenemos parte de la verdad, y la verdad tenemos que construirla entre todos, esuchándonos, a pesar de lo que nos pasa, de lo que nos quieren vender, podemos escucharnos y ese es el gran desafío, respetarnos en las divergencias”.

Capital de la ciencia, la tecnología y la innovación

Llamando a una construcción colectiva y al involucramiento social, Ziliotto consideró que se marcó el perfil de lo que quieren para General Pico, “una ciudad desarrollada, inclusiva, que atraiga, que no expulse”.

Expresó su satisfacción “porque no nos equivocamos desde el Gobierno provincial cuando decidimos acciones para la ciudad de General Pico. No nos equivocamos en generar a nivel provincial una Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, en un espacio interinstitucional público y privado en el que logremos que los beneficios del conocimiento se pueden aplicar a todos los procesos productivos, generando eficiencia, generando competitividad para salir a pelear mercados; tampoco nos en traer esa Agencia a General Pico”.

En este sentido dijo que la ciudad “ha sido la precursora del apoyo y desarrollo de la tecnología aplicada; vamos hacia que General Pico sea la capital de la ciencia, tecnología e innovación, por eso, antes de fin de año vamos a estar aquí poniendo en marcha la primera nave del Polo Tecnológico y poniendo en marcha el funcionamiento de esa Agencia, en la que vamos a participar todos los actores involucrados en la materia”.

El mandatario consideró que “el futuro de Genera Pico, de la provincia de La Pampa, de la República Argentina no pasa por iluminados, pasa por el involucramiento de todos; tampoco nos equivocamos en la ampliación Parque Industrial, con la alternativa de anexar la generación de energía a partir de fuentes renovables, por eso estoy satisfecho de haber podido leer cuáles son las necesidades de General Pico”.

“Quiero agradecer a Fernanda –Alonso-, a Ignacio –Lamothe- , y principalmente felicitar a todos los que han participado, han volcado nada más y nada menos que la posición de sus sueños, aquí está plasmada la ciudad que ustedes soñaron, y en ese sentido cuenten con este gobernador, cuenten con el Gobierno provincial porque entre todos no tengo dudas que a su sueño lo vamos a hacer realidad”, concluyó.

Las instituciones y el progreso

La intendenta agradeció al gobernador por formar parte de un momento muy importante para la ciudad, e hizo extensivo el agradecimiento al secretario General del CFI por financiar este trabajo.

“Pico tiene historia en esto y más allá de la Fundación (para el Desarrollo Regional) que valoramos mucho y que fue la posibilidad que esa institución de instituciones represente a la ciudad y discuta, debata, defina el avance, digo que Pico surge con esta esencia, surge a través de asociaciones que nucleaban a inmigrantes que se radicaban en nuestra ciudad y empezaron a organizarse, a referenciarse, a entender que de esa manera todo es mucho más fácil”, manifestó.

Alonso continuó repasando la historia de la ciudad y sus instituciones, que hicieron posible un General Pico industrial y de servicios, “siempre con el acompañamiento de la gente”.

“Esta ciudad emergente, esta ciudad intermedia, tiene que poder definir, todos juntos, hacia dónde vamos”, concluyó la jefa comunal.

“Una hoja de ruta para el futuro de Pico”

Por su parte, el secretario General del CFI, Ignacio Lamothe, agradeció al gobernador y a la intendenta por poder participar de este momento tan importante para la ciudad, “celebro que Pico tenga esta tradición de planificación urbana, de involucrar a la gente en el diseño de ciudad. Creo sumamente importante lo que están haciendo”.

“El contexto de planificación urbana no es lo que reina en el concierto de las ciudades argentinas, esa es una particularidad de ustedes. Creo que la tienen que destacar, que defender, creo que han hecho una tarea enorme, con las propuestas que se pueden visualizar ahí, una hoja de ruta muy interesante para el futuro de Pico, tienen una ciudad con alta calidad de vida, tienen a la ciudadanía comprometida con el lugar adonde viven porque más de 1.000 piquenses participaron de la construcción de este plan”.

Hoy los equipos municipales tienen que tomar decisiones, desde ingeniería civil hasta situaciones ambientales, seguridad, educación, transporte, es tan complejo gestionar una ciudad que resulta casi imposible si no se mete a los ciudadanos adentro del sistema de toma de decisiones, así que los felicito por lo que han hecho, fue muy audaz, inteligente, y creo que tienen de la mano del gobernador y de la intendenta un futuro enorme”, finalizó.