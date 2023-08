El fuerte enojo de Chilavert por el polémico penal para Independiente ante Vélez

El Rojo le ganó sobre el final al Fortín por un fallo discutido del árbitro Fernando Rapallini y el exarquero explotó en sus redes sociales contra el VAR.

Independiente le ganó 2-1 a Vélez por la segunda fecha de la Copa de la Liga. Sobre el final del partido, Fernando Rapallini sancionó un polémico penal para el Rojo después de una infracción sobre Martín Cauteruccio, un fallo que dejó un sin fin de dudas.

Después, Santiago Giménez Rojas se hizo cargo del disparo y marcó el gol del triunfo para el equipo de Carlos Tévez. Tras la polémica que se generó por el penal, el ex arquero paraguayo José Luis Chilavert, no se quedó callado y explotó en redes sociales.

“AFA el VAR llegó para ayudar a blanquear la corrupción que impera en el fútbol sudamericano ,a Vélez le robaron hoy, así matan el fútbol, vergüenza mundial”, escribió el ex arquero en Twitter.

El enojo desenfrenado de Braian Romero por el polémico penal para Independiente

El exdelantero de River subió una historia a través de su cuenta de Instagram. “Lo que pasó esta noche no está bueno que pase, (no fue ni foul, ni tampoco penal)”, escribió Brayan Romero.

Después, apuntó contra las decisiones de Rapallini y la función del VAR, que fue el encargado de sancionar el penal para el Rojo cuando el juez había marcado infracción fuera del área. “Esta gente del VAR te maneja el partido desde arriba”, explotó.

“Lo que pasó esta noche no está bueno que pase (no fue ni foul, ni tampoco penal) esta gente del VAR te maneja el partido desde arriba, mínimo tendrían que invitar al árbitro que es la máxima autoridad a que vea la jugada y tenga la opción de decidir si es o no es penal. Fue una injusticia y uno siente impotencia. Seremos más fuertes como grupo y equipo, defenderemos con más fuerzas a la institución que nos toca representar”.