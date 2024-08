El fabricante de Barbie lanza un celular inspirado en la muñeca: es rosa, tiene un espejo y parece de juguete

Sin funciones “inteligentes”, el dispositivo fue desarrollado por Mattel en colaboración con HMD. Emula el diseño de los telefonitos de las muñecas.

El celular inspirado en Barbie llegará al mercado el 1 de octubre.

Tras el éxito de la película Barbie, la estrella de Mattel se ha convertido, nuevamente, en un fenómeno comercial. Para aprovechar el viento de cola, la compañía de juguetes se asoció con el fabricante de dispositivos móviles HMD —el grupo detrás de los actuales modelos con la marca Nokia— para lanzar un celular inspirado en la famosa muñeca.

Hay dos detalles relevantes en ese equipo. Por un lado, no es precisamente un smartphone ya que llega sin muchas de las clásicas funciones “inteligentes”. Además, el detalle ineludible: es un dispositivo totalmente rosa.

Así es el celular de Barbie: apuesta por el rosa y con funciones básicas

El dispositivo había sido anunciado hace algunos meses, y ahora se confirma su fecha de lanzamiento: debutará el 1 de octubre, comenzando por el mercado estadounidense. ¿El precio? 130 dólares.

Apenas escuchamos que se venderá por 130 dólares comprendemos que este modelo no encaja en la categoría de los smartphones. En cambio, se trata de lo que se conoce como dumb phone o celular básico. En ese sentido, ofrece lo esencial: llamadas, mensajes de texto y alarma. Nada de aplicaciones, ni redes sociales, mucho menos programas avanzados de inteligencia artificial.

Sí tiene una serie de sonidos relajantes, además de recordatorios para el cuidado de la salud y consejos para conseguir bienestar.

Tal como vemos en el video que comparte el fabricante, el diseño se parece a los teléfonos de juguete que se venden para las Barbie. En concreto, es un clamshell o modelo con tapita. Además, se destaca su color. “Es el dispositivo más rosa que jamás hayamos visto”, señalan al respecto desde Gizmodo.

El celular de HMD intenta aprovechar el boom que generó la película «Barbie».

La propuesta exhibe una evidente faceta lúdica: llega con carcasas intercambiables, una hoja con calcomanías, una correa glamorosa, y un cable de carga tipo C de color rosa, además de un paño para limpieza de ese mismo color. Además, la parte frontal puede usarse como espejo.

En el apartado técnico no encontramos ítems poderosos. La pantalla es de 2,8 pulgadas, tiene un procesador Qualcomm 215 —alejadísimo de las prestaciones de los chips de cualquier smartphone—y 32GB nativos para almacenamiento expandibles hasta 512GB con microSD. La cámara es básica, con 5MP. También puede reproducir MP3 y sirve para escuchar FM.

El teléfono de Barbie es parte de una movida que apuesta por el “detox digital”

El foco de este producto creado por Mattel y HMD es, obviamente, seducir a los fans de Barbie. Como señalamos, esto ocurre luego del paso arrollador por los cines de la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. Por otra parte, es un nuevo ejemplar entre los teléfonos básicos, que en los últimos años han experimentado una suerte de boom comercial.

¿Por qué resurgen los teléfonos que no son smart? Esto ocurre porque son cada vez más las personas que se acoplan al “detox digital” y, para esto, eligen dispositivos que no los mantengan atados a tiempo completo. Es lógico: si el teléfono no tiene redes sociales, entonces hay menos ganchos para pasar muchas horas con la atención puesta en las pantallas.

En el caso del celular de Barbie, la fuente señala que es promocionado como un teléfono para vacaciones. Ideal para mantenerse conectado con llamadas y mensajes, aunque sin las muchas distracciones de los smartphones.