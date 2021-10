El explosivo tuit de Wanda Nara contra una famosa que defendió a La China Suárez: “¿Necesitás un mapa para saber quién le manda fotos a casados?”

Alejandra Maglietti la acusó de “llevarse puesta a otra mujer” al hacer públicos los detalles de la separación con el futbolista. La mediática salió al cruce con un furioso mensaje.

Wanda Nara está viviendo una crisis de pareja con Mauro Icardi.

En las últimas horas, Wanda Nara no tuvo respiro. Su escandalosa separación de Mauro Icardi siguió sumando capítulos. La mediática decidió salir al cruce después de que Alejandra Maglietti la acusó de montar un show y manchar la imagen de Eugenia “La China” Suárez, a quien señalan como la tercera en discordia. “¿Necesitás nombres, boludita? ¿O un mapa para saber quién es la putita que manda fotos a casados? ¡Te lo mando por privado si sos la única que no lo entendió!”, tuiteó.

En el mensaje que desató el enfrentamiento con Wanda Nara, la panelista de Bendita (El Nueve) había manifestado su malestar por el circo mediático alrededor de la ruptura. “Más allá de que es claro que lo de Wanda es un show, en su drama (qué le es propio) se lleva puesta a otra mujer, expone sin dar nombres y deja que reciba todo tipo de insultos. Atrasa 100 años. Mi humilde opinión”, escribió.

Y agregó un particular análisis: “La lógica de ‘es hermosa, a mi marido le gusta, entonces la destruyo por lo que imagino que mi marido haría con ella o lo que sea’. Como si la culpa fuera de ella y el tipo no tuviera discernimiento. El compromiso es de él”.

Ante la repercusión que tuvo este ida y vuelta, Maglietti se defendió en un mensaje en el que arrobó a su inesperada rival. “Esta boludita por lo menos fue a la universidad”, destacó. Luego, ante el comentario de una tuitera, dijo que espera el texto por privado y las fotos que sugirió Nara. “¡Ahora las quiero ver!”, apuntó.

Rápidamente, la disputa se volvió tendencia en las redes sociales y no faltaron los usuarios que se posicionaron de un lado u otro. Y en ese sentido, vale destacar que los mensajes a favor de Wanda Nara coparon todo Twitter.

#Boludita: el hashtag y los memes que desató la explosiva respuesta de Wanda Nara a Alejandra Maglietti

El ingenio de los usuarios no tardó en copar las redes sociales tras el cruce entre Wanda Nara y Alejandra Maglietti. Uno de los mensajes más desopilantes fue el de una usuaria que compartió el mencionado “mapa” con las relaciones confirmadas que tuvo La China Suárez y algunas suposiciones.

Más allá de los nombres de las protagonistas de la polémica, otra palabra se convirtió en tendencia: #boludita. Incluso no faltaron memes a partir de este insulto.

Las charlas a través de Telegram tenían mensajes que la China le mandó a Icardi y viceversa. Entre lo que vio la mediática había fotos y videos de la actriz en el rodaje de la película que está protagonizando y que está grabando en España.

El mensaje más explosivo sería una particular propuesta que Suárez le hizo a Icardi. “Algún día tenemos que salir de joda vos y yo en alguna parte del mundo donde no te conozcan”, le habría sugerido. Y ante esa frase, el futbolista respondió: “¿Para qué? Ya me aburrió la joda”.