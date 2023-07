El ex arquero Van der Sar sufrió una hemorragia cerebral y está en terapia intensiva

El exarquero neerlandés de 52 años se encuentra en condición estable.

El exarquero neerlandés Edwin van der Sar, de 52 años, fue internado en terapia intensiva por una hemorragia cerebral. Según comunicó Ajax, club donde dejó una marca como jugador y se desempeñó como director general, se encuentra «estable».

«El viernes, Edwin van der Sar ha tenido una hemorragia alrededor de su cerebro. Actualmente está en el hospital en la unidad de cuidados intensivos y se encuentra en condición estable […]. Todos en el Ajax le desean a Edwin una pronta recuperación. Estamos pensando en ti», comunicó el club neerlandés en Twitter.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.

Once there is more concrete information, an update will follow.

Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 7, 2023

Van der Sar estuvo en el arco de Ajax desde 1990 hasta 1999 y, luego, continuó su carrera en Juventus, de Italia, Fulham y Manchester United, de Inglaterra. Se retiró en V. V Noordwijk de su país en el 2016. Además, es recordado por el cruce con Ariel Ortega en el Mundial de Francia 1998, cuando el argentino lo cabeceó y vio la tarjeta roja, en una jugada determinante desde lo anímico y futbolístico para la eliminación posterior con Países Bajos por 2-1, con un gol agónico de Dennis Bergkamp.

Cabe recordar que, su mujer Annemarie, también había atravesado la misma situación en 2009, cuando Van der Sar se desempeñaba en el Manchester United. A raíz de eso, la fundación del neerlandés tiene como foco principal ayudar a las personas que atraviesan lesiones cerebrales.

Escrito por Nadia Yucheris

NA