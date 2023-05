El escritor argentino Hernán Díaz ganó el Premio Pulitzer de Ficción

Es por su novela «Trust», escrita a través de cuatro voces y de cuatro géneros literarios distintos. También fue galardonada la estadounidense Barbara Kingsolver.

Hernán Díaz.

El escritor argentino Hernán Díaz fue galardonado con el premio Pulitzer 2023 de ficción, según se anunció este lunes en una ceremonia en Nueva York.

La novela premiada del argentino es Trust (traducida en español como «Fortuna»), que el jurado consideró «una fascinante novela que tiene lugar en una América pretérita y que explora la familia, la riqueza y la ambición mediante narrativas cruzadas y planteadas en diferentes estilos literarios, (además de) un complejo análisis del amor y el poder en un país donde el capitalismo es rey».

Trust, que ya está en proceso de adaptación como serie televisiva en la cadena HBO, habla, según su autor, de «el papel que juega la riqueza en la identidad nacional estadounidense, ese mito del hombre hecho a sí mismo que se levanta por sus propios medios a través del trabajo duro y el ingenio».

Díaz es hijo de una pareja argentina que huyó de la dictadura militar cuando él solo tenía tres años para establecerse en Suecia. Al regreso de la democracia, volvió a su país para estudiar Literatura en una universidad argentina. Posteriormente se doctoró en Nueva York, donde reside.

«Como estadounidense por voluntad propia -dijo en referencia a Trust-, me interesan mucho las ideas de esta nación sobre sí misma».

La anterior novela de Díaz, In the distance (A la distancia) ya fue finalista del Pulitzer y del no menos prestigioso PEN/Faulkner Award en 2017.

También fue premiada la estadounidense Barbara Kingsolver

Junto a Díaz fue premiada la novela Demon Copperhead, de Barbara Kingsolver, que el jurado definió como una especie de «reescritura de David Copperfield narrada por un chico de los Apalaches cuya voz sabia e inquebrantable le sirve para relatar sus encuentros con la pobreza, la adicción, los fracasos institucionales y el derrumbe moral, así como sus esfuerzos para vencerlos».

Demon Copperhead habla «de una nueva generación de niños perdidos, y de todos los nacidos en lugares hermosos y malditos que no pueden imaginar dejarlos atrás», dice el jurado.

«Una novela brillante que cautiva y captura el corazón al evocar el inolvidable viaje de un joven héroe hacia la madurez», todo ello en el escenario del sur de los Apalaches que la autora conoce bien por ser residente allí.

Barbara Kingsolver es autora de diez novelas superventas, traducidas a más de veinte lenguas -entre ellos «La biblia envenenada», «Conducta migratoria» o «Árboles de judías»-, además de un exitoso libro de no ficción, que le han valido varios premios como el National Humanities Medal o el Premio Literario Dayton por la paz.

NA