El enojo de Georgina con la producción de «A la Barbarossa»

La presentadora no estaría a gusto con lo que pasa en el ciclo que tiene en Telefe y apuntó contra la producción.

Tras un arranque que parece no haber sido el esperado (comenzó el 13 de junio de 2022), Georgina Barbarossa no estaría del todo feliz con lo que hace en «A la Barbarossa», ciclo que tiene en Telefe. Por esta razón, se manifestó en contra de algunas cosas pero desde la producción no tienen la intención de modificar nada.

La información fue compartida a través de la cuenta oficial de «LAM» (América TV), en la cual afirmaron que «Georgina no quiere hacer policiales», pero que su pedido fue rechazado debido que estos temas rinden «muy bien» en términos de rating y que por este motivo deben seguir haciéndose.

“Ayer Georgina se disfrazó de Pachamama para arrancar el programa. La producción la mandó a cambiar y arrancaron con policiales. Georgina re caliente revoleó el disfraz”, decía el posteo de Instagram.