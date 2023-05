El enigmático posteo de Karina La Princesita que preocupa a sus seguidores

La cantante de cumbia publicó una llamativa frase que despertó la intriga de todos sus seguidores.

Hace un tiempo, Karina La Princesita había abierto su corazón y expresado a sus seguidores la importancia del amor propio, tras algunos episodios en los que aseguraba haber sufrido depresión y ataques de pánico.

«La única comparación saludable que puedes tener es si comparas tu yo del ayer con tu yo del presente», fue el mensaje que compartió en su momento la artista, junto a su firme comentario, «ya entendí».

En esta ocasión, la cantante de cumbia utilizó su cuenta de Instagram para manifestar su postura sobre los «grises», que aluden a ese tipo de situaciones poco claras, por lo generalmente en una pareja no oficializada. «A mí tampoco me gustan los grises. No quiero más gris», fue la afirmación de la rubia, que despertó la intriga de todos sus seguidores.

Qué posteó Karina La Princesita en redes sociales

¿A qué o a quién se referirá Karina La Princesita en este mensaje encriptado que deja con la boca abierta a sus miles de seguidores?