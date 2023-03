El emotivo diálogo en redes entre «Dibu» Martínez y el «Pato» Fillol tras el debate sobre qué Selección fue mejor

Los arqueros que supieron alcanzar la gloria máxima con la Selección nacional dialogaron en la redes y dejaron atrás la polémica.

Emiliano «Dibu» Martínez, arquero campeón del mundo en Qatar 2022, y Ubaldo «el Pato» Fillol colega, que alzó el trofeo en el Mundial 1978, intercambiaron mensajes en las redes sociales en medio de la polémica qué Selección argentina fue la mejor de la historia y dejaron un emotivo momento.

Las celebraciones de la Copa del Mundo luego de 36 años no cesan en Argentina, varios de los vigentes campeones se manifestaron en el último tiempo, entre ellos Rodrigo De Paul, quien tuvo una frase que generó cierta polémica, con varios integrantes de la Selección nacional de 1978 y 1986 dando su opinión, y también con un fraternal diálogo entre los arqueros.

Fillol, el arquero campeón del mundo en 1978, había utilizado su cuenta de Twitter para lanzar un mensaje conciliador: «No generemos polémica y disfrutemos de este Mundial maravilloso que ganamos. No nos empecemos a lastimar con estas cosas que no hacen bien al fútbol, al país ni a los jugadores. No nos lastimemos entre nosotros».

Dicha publicación tuvo respuesta del «Dibu» Martínez, actual dueño del puesto. «Sería un honor para nosotros Pato», escribió el portero del Aston Villa, que acompañó sus palabras con un emoji de corazón y otro de la bandera argentina.

Su frase hizo que el Pato Fillol no dudara en seguir la charla que fue compartida y celebrada por mucho usuarios de Twitter: «Hola, Dibu. Ojalá nos podamos dar un abrazo cuando estés en el país. Gracias a vos y a todos los muchachos por haber defendido nuestra bandera con orgullo y pasión y por haber conseguido la tan ansiada tercera estrella. Abrazo de palo a palo, colega campeón del mundo».

Todo comenzó cuando De Paul hizo una contundente declaración en una entrevista en TyC Sports: «Que me perdonen todos, pero terminamos siendo la mejor selección que tuvo nuestro país. No lo digo desde el ego. Yo creo que la selección argentina hasta muchas veces tuvo mejores jugadores que los que conformamos esta Selección. Como equipo le ganamos a todos los campeones actuales que había. Al de América, Europa y del Mundo».

Eso generó que varios ex campeones, como Pedro Pasculli o Mario Alberto Kempes, hicieran sus descargos. «No creo que sea la mejor Selección de la historia. Hubo selecciones muy buenas. La de 1978 hacía divertir mucho a la gente. Argentina perdió con Arabia Saudita, que es la primera vez que nos gana un partido», dijo Pasculli.

«Hay que tener los pies sobre la tierra y respetar a todos aquellos que vestimos la camiseta argentina», comentó Kempes en sus redes.

Por su parte, Fillol hizo un pedido pacífico a todos sus colegas, hinchas y periodistas: «Por ahí lo único que genera polémica es que a veces conviene no decirlo uno, sino que lo digan los demás. No generemos polémica y disfrutemos de este Mundial maravilloso que ganamos».

