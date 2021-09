El domingo los Registros Civiles de La Pampa atenderán al público

En concordancia con el acto eleccionario del día domingo, todos los Registros Civiles de La Pampa funcionarán en el mismo horario de 8 a 18. También la Dirección General de Registros Civiles.

El subsecretario de Justicia y Registros Públicos, Pablo Boleas, en contacto con la Agencia Provincial de Noticias, confirmó el horario de atención de 8 a 18 y especificó que se podrán retirar documentos, quienes no hayan podido hacerlo hasta el momento “la idea es que ese ciudadano que no pudo acceder al DNI lo haga y pueda ir a votar”, sintetizó.

Es válido recordar a la población que en virtud del Código Electoral cualquier DNI es apto para votar. Sirve el DNI de tapa verde, celeste “también las tarjetas, todos los DNI sirven para que el ciudadano pueda votar, menos el digital que aparece en el celular. Solo éste no está habilitado para votar. El resto todos”, enfatizó.

Asimismo se podrán realizar en los Registros Civiles las Declaraciones Juradas que permiten al ciudadano manifestar el motivo por el cual no se encuentra en condiciones de votar “ya sea porque extravió el DNI, o porque se trasladan el domingo y se olvidaron el DNI. Esto debe plasmarse en la Declaración Jurada para que luego puedan acreditar en la Justicia Electoral, el motivo por el cual no pudieron sufragar”, manifestó.

Sobre los DNI que esperan ser retirados, Boleas informó que son pocos. Tal situación tiene que ver con las intensas Campañas Documentarias que se realizaron en la Provincia. Se visitaron los barrios de las distintas localidades, con el fin de facilitar el acceso a la tramitación documentaria. “Si bien en la actualidad no se han podido realizar (las campañas) por la pandemia, se realizaron los DNI con turno en los Registros Civiles, llegando a la gente a través de las distribuidoras de DNI en sus domicilios. Pero no obstante, el domingo quien aún no lo tenga lo podrá retirar”, concluyó.