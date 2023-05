El dólar blue cerró la semana en baja a $473 y cortó la racha alcista de cuatro ruedas

Hubo fuertes compras de divisas por parte del Banco Central.

A cuánto cotizará el dólar en el inicio de la jornada

El dólar blue cerró la semana en baja a $473 para la venta y los tipos de cambio financieros operaron en baja, en una jornada en la que el Banco Central (BCRA) aplicó nuevas restricciones a los gastos de turistas en el exterior.

La divisa marginal cerró a $469 en la compra y $473 en la venta, y la brecha con el oficial alcanza el 106,2%, después de que ayer alcanzó los $ 475, el precio máximo en más de dos semanas y tras cuatro ruedas de suba.

El BCRA terminó la última rueda de la semana con compras por US$ 101 millones en el mercado de cambios, la adquisición más alta desde el 24 de abril pasado. Por dólar agro se registraron operaciones por US$ 95,8 millones y el acumulado en esta tercera etapa llega a US$ 2.476 millones.

Con estas compras el rojo del mes del BCRA se redujo a US$ 151 millones de ventas netas, mientras los agroexportadores liquidaron US$ 94,4 millones, totalizando en la semana ingresos por US$ 445 millones.

Los dólares vinculados al turismo cerraron en alza pese a las nuevas restricciones dispuestas por el BCRA.

El dólar Qatar cerró en los $481,9 y el tarjeta o turista avanzó hasta los $421,7, ambos tipos de cambio que se aplican a los consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los US$ 300 mensuales por persona.

El BCRA dispuso que la adquisición de tarjetas de regalo o «gift cards» equivalentes de tiendas o locales radicados en el exterior con tarjetas de crédito, compra, débito o prepagas emitidas en el país requerirán, en adelante la conformidad previa de la entidad monetaria.

El dólar sin impuestos subió hasta los $240,9 para la venta, según el promedio de los principales bancos del sistema financiero y en el Banco Nación cerró en $238,50 para la venta.

El ahorro o dólar solidario, con la carga impositiva ascendió hasta los $393,5 y el mayorista, que regula el BCRA, ascendió hasta los $229,4 para la venta.

Los dólares financieros cayeron y el MEP volvió a superar al Contado con Liquidación que cerró en $437,6 y el spread con el oficial se ubica en el 90,8%.

El dólar MEP o Bolsa cayó hasta los $ 435,7 y la brecha con el oficial alcanza el 90%.

NA