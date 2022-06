El divertido y original regalo de Tortonese a Marley por su cumpleaños

Marley cumplió este miércoles primero de junio 52 y Humberto Tortenese le hizo tres regalos originales y divertidos.

Marley cumplió años (52) y lo celebró cenando con varios amigos, entre los que se encontraban la Negra Elizabeth Vernaci y Humberto Tortonese, que la rompen todas las mañanas en la Pop Radio 101.5, y Lizy Tagliani, entre otros, más muchos medios que estaban fuera del lugar.

El genial regalo de Tortonese

A Tortonese se le ocurrió hacerle regalos especiales y personalizados a Marley y para eso eligió remeras realizas por la firma BF Bárbara Feldon Primero le entregó una con diferentes caras de Mirko, casi desde su nacimiento hasta el día de hoy.

Apenas le dio ese regalo, le aclaró Tortenes: «ese regalo es de parte de Mirko que me llamó y me aclaró que no le daban un peso para hacerle un regalo».

Y luego le dio la segunda remera: «Esta es de mi parte».

«Debe ser con tu cara», le dijo Marley a Tortonese, el actor que se se luce de jueves a domingos en la versión libre de “Vassa”, de Máximo Gorki, dirigida por Felicitas Kamien, en el Teatro Regio. Y acertó.

Para no quedar atrás Lizy Tagliani también le hizo un regalo a Marley, una servilleta del restaurante, lo que desató las risas de todos los presentes.