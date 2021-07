El Dipy reveló de qué hablaron a solas con Mauricio Macri

El cantante recordó cuando se juntó con el ex presidente. También insistió en que no se lanzará como candidato.

El mediático El Dipy estuvo como invitado en el programa de Juana Viale, en donde reveló qué le dijo Mauricio Macri en el encuentro que mantuvieron cuando se tomaron la polémica foto.

Si bien desde Juntos por el Cambio admitieron que le ofrecieron una candidatura, el cantante insistió en que por ahora no piensa en lanzarse a la política y que volvió a argumentar que no se siente representando por ningún partido político.

«Yo no debería estar sentado en esta mesa. Debería estar un político que sea adorado por la gente», exclamó el cumbiero, lo que descolocó a la conductora.

Sobre la cumbre con el ex presidente, El Dipy aseguró que no hablaron de política. «Estuve una hora y media con él. Comimos. Solo en el final me dijo que tengo que involucrarme y que arme mi propio partido”, sostuvo.