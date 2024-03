«El dengue es una enfermedad muy dinámica y traicionera», dijo el infectólogo Hugo Pizzi

Además, comentó que la cúspide de la cumbre de la enfermedad todavía no llegó.

El infectólogo Hugo Pizzi.

El infectólogo Hugo Pizzi dijo que «el dengue es una enfermedad muy dinámica y traicionera» y que hoy hay actitudes de las personas que «son parecidas a las que tuvieron con el covid que rozan la locura».

«Es una enfermedad muy dinámica y traicionera, que al segundo o tercer día se va la fiebre y la alegría es un signo que te lleva a un lugar muy desagradable porque se puede ir la fiebre pero aparecen otros síntomas», explicó Pizzi, quien remarcó que hay que estar muy atento a los síntomas.

En diálogo con Débora Plager por Radio Rivadavia, el infectólogo dijo que todavía no llegó la cúspide de la cumbre de la enfermedad y que en abril habrá una «retahíla del virus».

«Si tengo una fiebre abrupta, dolores de articulaciones que no recuerdo haber tenido, tengo que hacer reposo y una hidratación absolutamente buena para que eso no me derive en cuadros hemorrágicos», comentó.

Además Pizzo dijo que con tomar paracetamol de 500 gramos alcanza ya que el hígado es muy sensible y que los paños de agua fría ayudan a bajar la fiebre.

Algunos de los síntomas de los que dijo que hay que tener en cuenta son: sangrado de las encías y el color de la orina.

Al ser consultado sobre la vacuna, el infectólogo dijo que «es un aporte más y que los que ya padecieron la enfermedad están más frágiles».

Y agregó: «Si a los que ya tuvieron dengue los vacuno, por cinco años los tengo protegidos. La vacuna a los 14 o 15 días de la primera dosis empieza a reconocer y empieza de a poco a elaborar anticuerpos».

Al referirse a la prevención, Pizzi mencionó que las cosas que hay para hacer se tienen que hacer en las casas como descacharrar, tapar las cunas de los bebés y remarcó: «hay actitudes de las personas que son parecidas a las que se tuvieron con el covid que rozan la locura. La gente no tiene que ser indiferente, tienen que tener el patio limpio, la cuna protegida, hay que tener criterio».