El debate con Coti, la última eliminada de Gran Hermano

La ex concursante responde todo en el mano a mano con Santiago del Moro y los panelistas de Gran Hermano.

Coti se convirtió este domingo en la nueva eliminada de Gran Hermano, y como siempre, pasa este lunes por el debate en Telefe con Santiago del Moro y el resto de los panelistas.

Se esperaba conocer la reacción de la ex participante a la venganza de Daniela, entre otras cuestiones que vivió dentro de la casa más famosa del país.

Su reacción al ver quién la nominó

«Yo pensaba que me había votado Daniela. Yo no hice una jugada para sacar a Julieta. No pensé que iba a volver Daniela».

Cómo seguirá su relación con Conejo

«Estoy segura que Conejo va a seguir siendo mi novio afuera de la casa. Siempre lo sentí muy sincero dentro de la casa».

Su actitud dentro de la casa y la reacción del afuera

«Se me ve como una chica joven y carita de buenita y se piensan que no puedo hacer lo que hice»

Su relación con el Conejo

«Al principio fue por juego. Lo vi cerca de ‘Los Monitos’ y me acerqué porque lo vi fácil».

Su lectura de su juego

«La mayor parte del tiempo pensaba que no tenía gente. Porque me gritaban ‘traidora’ desde afuera y otras cosas»

Cómo es en la vida real

«Soy celosa, no soy envidiosa. Hablé mal de todas»

Quién le cae mal

«Alfa. Se victimiza todo el tiempo».

Su traición a las chicas

«Cuando entré dije que iba a jugar. Sí o sí era un juego. Desde el día uno. Cuando les digo a las chicas que vamos juntas y luego les hago la espontánea, lo que yo suponía era que no tenían tanta gente».

Por qué está afuera de la casa

«No terminé de explicarle a la gente lo que estaba haciendo. Las nominaciones, si bien dí los motivos, no conté cuál era el juego».