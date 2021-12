El Consejo Provincial del Aborigen anunció la reapertura del Mercado Ranquel

El Consejo Provincial del Aborigen reprogramó la reapertura del Mercado Ranquel para el próximo viernes 17, a partir de las 19:30, en la comunidad Willi Antú, por razones climáticas.

El anuncio se desarrolló esta mañana en la Secretaría de Cultura de la Provincia, con la presencia de la titular del área y presidenta del Consejo, Adriana Maggio; la subsecretaria de Coordinación Cultural, Dini Calderón y los representantes de las comunidades originarias Marías Inés Canhué y José Pérez.

La reapertura del Mercado Ranquel estaba programada para el viernes 10, pero debido a las condiciones climáticas se decidió postergarlo una semana. Por eso, se confirmó que el mismo abrirá sus puertas el viernes 17 del corriente mes, desde las 19:30, en la comunidad Willi Antú, sobre la Ruta Nacional Nº35 -kilómetro 318,5- antes de llegar al Bajo Giuliani.

Maggio explicó que “en la gestión anterior, el ámbito del Consejo era el Ministerio de Desarrollo Social, y a partir de allí se impulsaron algunos proyectos. Uno de ellos fue el Mercado Ranquel. Después de atravesar el cierre de pandemia podemos volver a rehabilitar y abrir este mercado”.

“Como autoridad de Consejo, representando al Gobierno provincial, cada vez que damos un paso sobre la burocracia es un triunfo, porque la lucha de estos pueblos es larga, difícil, compleja, y afortunadamente La Pampa mantienen un diálogo importante de trabajo y cada paso que damos en función de reapertura o conquistas, es para celebrar”, agregó.

Maria Inés Canhué

La “lonko” de la Comunidad Willi Antú manifestó su alegría de poder anunciar la reapertura del Mercado Ranquel. “Este es un espacio que fue concebido de un proyecto en el 2017 que presentamos al Consejo Provincial del Aborigen y fue aprobado porque se vio que realmente está enmarcado en el Plan de Desarrollo con identidad para el pueblo ranquel. Es el plan que sostiene que los pueblos indígenas no podemos desarrollarnos porque la cultura que nos impusieron, la cual hoy en día vivimos, no es nuestra cultura propia, no tienen nuestra pautas de cosmovisión”, explicó.

“Entonces, es muy difícil de acuerdo a ellos poder desarrollarnos como pueblo indígena, desarrollarnos económicamente o personalmente, es como que tenemos que dejar de lado nuestra identidad», agregó.

En ese sentido, la integrante del Consejo se refirió a que la alternativa fue buscar formar parte del mantenimiento y fortalecimiento de su propia identidad, “que pudiéramos desarrollarnos económicamente en un ámbito de equilibrio y aportando a la sociedad de La Pampa”, contó.

En este marco surgió el proyecto de Mercado Ranquel que tiene como objetivo tener un punto de venta para las producciones de las comunidades indígenas, de La Pampa y provincias vecinas que tuviera territorio ancestral ranquel, como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza.

“Tener un punto de venta directamente al público, pero no sólo todas las producciones artesanales, sino también poner en valor un espacio que es muy lindo, que tienen mucha naturaleza, con una energía especial, porque la idea es crear un ámbito cultural donde se puedan encontrar que hacíamos los ranqueles, charlas de historias, capacitaciones, y muchas cosas más que hagan referencia a las comunidades y el pueblo ranquel”, afirmó.

Por último, Canhué remarcó que el Mercado abrirá en diciembre por eventos. “Tenemos eventos el viernes y el otro domingo. Seguramente los fines de semana por la tarde, a partir de las 18. Enero y febrero tenemos pensado trabajar a full. Tenemos también un bar que se llama Quetral (fogón), la idea es trabajar todos los días”, concluyó.

Juan Pérez

El representante de la comunidad Baigorrita también celebró la apertura de Mercado Artesanal. “Es una excusa para una manifestación cultural, para todas las ramas de la cultura respecto de la artesanía, charlas, música, talleres de lengua ranquel, encuentros, nuestros deportes como la chueca. Es un momento especial porque de esa manera estamos revalorizando nuestra cultura. Estos espacios generan mucha expectativa”, finalizó.