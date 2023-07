El COI no enviará de momento invitaciones para los Juegos Olímpicos de París 2024 a Rusia y Bielorrusia

El comunicado además aclara que se tomará «esta decisión en su debido momento, a su entera discreción, y sin estar condicionado por los resultados de las competiciones de clasificación olímpica».

París 2024 no tendrá por el momento invitación para Rusia y Bielorrusia.FOTO NA: Redes.

El Comité Olímpico Internacional (COI) decidió no incluir a Rusia y Bielorrusia en la lista de invitaciones que enviará el próximo 26 de julio a todos los comités olímpicos nacionales (CONs) del mundo para que participen en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Aunque los deportistas de ambos países, que fueron sancionados tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, ya regresaron a la mayoría de las competiciones bajo bandera neutral, el COI tomará «en su debido momento» una decisión sobre su participación en los Juegos.

Pero dado que el plazo para enviar las invitaciones se cumple el día 26, a un año de la inauguración de los Juegos, el Comité no cursará aún las de Rusia y su aliado Bielorrusia, informó este jueves.

El organismo que preside el alemán Thomas Bach actualizó este jueves en su página en internet la guía sobre la situación de Rusia y Bielorrusia. Tras repasar las posturas ya conocidas de todas las partes implicadas, a favor o en contra de la readmisión de los deportistas, el manual pregunta: ‘¿Los comités olímpicos nacionales de Rusia y Bielorrusi recibirán una invitación para los Juegos Olímpicos de París cuando se envíen las invitaciones el 26 de julio?’.

«Las actuales recomendaciones del COI para las federaciones internacionales y los organizadores de competiciones deportivas internacionales sobre la participación de deportistas con pasaporte ruso o bielorruso», se autorresponde el COI, «no se refieren a la participación de estos deportistas y su personal de apoyo en los Juegos Olímpicos de París 2024 ni en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026».

We have updated the IOC’s Q&A regarding the participation of athletes with a Russian or Belarusian passport in international competitions on our website. It now also address the question of the invitations to the Olympic Games #Paris2024.https://t.co/12cOgtipjT

— Christian Klaue (@ChKlaue) July 13, 2023

«El COI», añade, «tomará esta decisión en su debido momento, a su entera discreción, y sin estar condicionado por los resultados de las competiciones de clasificación olímpica». En numerosos deportes individuales rusos y bielorrusos ya están sumando puntos para los rankings olímpicos en las distintas competiciones clasificatorias y el sábado pasado fueron aceptados para los próximos Juegos Asiáticos.

«Las invitaciones a los 203 CONs elegibles se enviarán el 26 de julio de 2023. Por las razones expuestas, esto excluirá a los CONs de Rusia y Bielorrusia», destaca el COI.

El envío de invitaciones para los Juegos por parte del COI es un protocolo que se cumple a un año de la inauguración de cada edición olímpica. Todos los comités nacionales invitados tienen la obligación de participar en los Juegos de verano y lo contrario implica una sanción, como le sucedió a Corea del Norte por no acudir a los Juegos de Tokio 2020.

Guatemala tampoco recibirá invitación

En su nota sobre Rusia y Bielorrusia, el COI añadió que tampoco recibirá invitación para París 2023 el Comité Olímpico de Guatemala, «que está suspendido».

El pasado 21 de junio la Ejecutiva del organismo decidió mantener la suspensión que pesa desde octubre de 2022 sobre el COG, tras apreciar que no había habido «progreso» en su situación. Era la tercera vez que la Ejecutiva olímpica apostaba por mantener la inhabilitación.

El origen de la sanción está en la suspensión parcial de los estatutos del COG por parte de la Corte de Constitucionalidad del país centroamericano, tras una demanda presentada por un candidato a la presidencia del organismo.

Mientras no se restituyan los estatutos del COG que fueron suspendidos por la Corte, los deportistas del país centroamericano no podrán competir con su bandera ni con su himno en torneos internacionales. Como neutrales acaban de participa en los recientes Juegos Centroamericanos y del Caribe.

