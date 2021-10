El BCRA facilita a turistas el ingreso de divisas y el manejo de sistemas electrónicos de pago

Los turistas que visiten Argentina podrán abrir una caja de ahorro bimonetaria y acceder a los servicios financieros y medios electrónicos de pago

El BCRA anunció que los extranjeros que visiten Argentina podrán abrir una caja de ahorro bimonetaria y acceder a los servicios financieros y medios electrónicos de pago, con el objetivo de asegurar la “transparencia y seguridad” de las trasacciones y evitar que puedan ser utilizados para el lavado de dinero. Estarán habilitados los turistas que tengan una cuenta bancaria en su país de origen, “que será la única habilitada para transferir divisas a la cuenta local”.

“Los turistas podrán abrir la cuenta en la modalidad no presencial o a su arribo al país y la identificación de los titulares se efectuará mediante el pasaporte o documento de viaje, no siendo necesaria la gestión del CUIT o CDI”, determinó el organismo monetario. De esa forma, se verán beneficiados porque no necesitan manejar efectivo ni acudir a una cueva, evitando el riesgo de asalto o estafa con monedas falsas. Además, incrementa oferta de dólares formales en el país y mejora la recaudación impositiva.

La cuenta deberá estar a nombre de una persona humana residente en el exterior, con la excepción de los países o territorios donde no se aplican, o no se aplican suficientemente, las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.

El BCRA indicó que estas cuentas podrán utilizarse para compras en comercios en pesos en el país, tanto mediante tarjeta de débito como a través de aplicaciones de banca digital, y para realizar retiros de efectivo de moneda nacional. También tendrán habilitada la posibilidad de realizar operaciones financieras para el cambio de moneda.

En las cuentas en pesos no se admitirán depósitos, transferencias de terceros ni su utilización para realizar inversiones.

Las acreditaciones de moneda extranjera en esta “Caja de ahorro para turistas”, deberán realizarse mediante transferencias efectuadas desde cuentas de su titular en el país de origen o mediante depósitos de dólares en efectivo, hasta el importe total de US$ 5.000.

En caso de que exista saldo en la cuenta del cliente en moneda extranjera al finalizar su estadía la entidad deberá transferirlo, en forma automática, a la cuenta en el país de origen y proceder a su cierre, no pudiéndose efectuar retiros de efectivo de moneda extranjera.

Además, los extranjeros que visiten el país se pueden beneficiar de cualquier campaña de promoción, por ejemplo para pagos con QR o que realice su entidad.

En cuanto a los pagos con sistemas electrónicos, en diciembre ya va a estar plenamente operativo la interoperabilidad de QR.

El BCRA señaló que los turistas europeos o estadounidenses tiene una mayor inclinación al dinero electrónico, por lo que se evitan traer billetes o perder con el tipo de cambio. Mientras tanto, los turistas regionales tienen mayor dominio del efectivo, pero un gran incentivo a usar ese sistema por seguridad.

En el tipo de cambio que se aplicará en la «Caja de Ahorro para turistas» se tomará en cuenta la cotización del dólar MEP, que hoy ronda en los $180.

Fuentes del organismo señalaron que los argentino no necesitan abrir este tipo de cuenta, ya que pueden acceder al dólar MEP libremente. Para vender dólares MEP no hace falta parking, así que en forma inmediata pueden disponer de los fondos en pesos.

«Por año intgresan, por turismo, entre US$ 5.000 y US$ 6.000 millones. Esto puede servir para capturar parte de esos fondos para la economía formal. Una estimación conservadora puede ser entre 15% y 20% del turismo que ingrese por esta cuenta. Incrementa la oferta de dólares formales y mejora la recaudación impositiva», dicen desde la entidad.

“Busca que los extranjeros que no vienen de países vecinos y suelen tener estadías más prolongadas dejen de tener incentivos para operar en el mercado informal. Y adicionalmente, al habilitar por esta vía una mayor intervención de los bancos en el mercado del dólar MEP se le daría mayor volumen y profundidad a se segmento de mercado, con todas las ventajas que esto implica para el manejo de la política cambiario/monetaria. Debería funcionar”, opinó el economista Jorge Vasconcelos .