El Banco Nación inhabilitó vinculación con el Banco de La Pampa

Ello es debido a que el Directorio del BNA no prorrogará la calificación otorgada al Banco de La Pampa, lo que en la práctica es inhabilitar las operaciones entre ambas entidades financieras.

El Banco Nación Argentina (BNA) anunció el cierre de la gerencia zonal La Pampa y el de 9 sucursales dentro del territorio, luego de la aprobación por parte de la legislatura pampeana de la ley para implementar un «aporte solidario y extraordinario». Esta normativa busca recomponer parcialmente las arcas provinciales, -luego del recorte de giro de fondos por parte del gobierno nacional-, para financiar alimentos y obra pública con un aporte especial por parte de quienes más tienen, y también por los sueldos más altos de la provincia.

Las represalias a esta medida por parte de la banca pública nacional no cesaron con los mencionados anuncios de cierre, sino que acaba de anunciar que debido a este conflicto impositivo con la provincia, su Directorio no prorrogará la calificación otorgada en su momento al Banco de La Pampa, motivo por el cual esta venció el pasado 30 de septiembre.

La medida resulta sorpresiva, no solamente por su falta de anuncio previo, sino porque desde la entidad provincial se había solicitado semanas atrás no solamente la prórroga de esta sino una mejora en la calificación previa atento a su buen desempeño.

Esta validación se divide en dos segmentos: moneda local y moneda extranjera. La primera de ellas sirve para operar en Call, Repo y Cambios y permite efectuar operaciones financieras entre bancos para cubrir necesidades de efectivo y tesorería. Dado los índices y/o ratios de liquidez y solvencia que ha logrado el Banco de La Pampa en los últimos tiempos y otras opciones disponibles, no se espera que genere ninguna complicación para la entidad. Sin ir más lejos, esta calificación no ha sido utilizada mientras estuvo disponible.

La segunda (en USD) es requerida para cartas de crédito y/o financiación de importaciones, para avalar por ejemplo crediticiamente una operación de compra-venta entre importador local (cliente Banco de La Pampa) y exportador del exterior. Si bien, dada la estricta normativa cambiaria vigente por BCRA estas calificaciones no han sido utilizadas en los últimos años, sí fueron objeto de algunas operaciones puntuales.

Independientemente de esta decisión unilateral, la banca provincial continuará con las gestiones necesarias para rehabilitar esta calificación por parte del BNA.