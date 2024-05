El Banco de La Pampa lanzó una serie de medidas para reactivar el consumo

El Banco de La Pampa anunció una serie de medidas de promociones y beneficios para incentivar el consumo y también para fortalecer el empleo y a las pymes. Además, resultó una novedad la incorporación a las promociones por rubro del segmento alimentos, bonificada 100 por 100 para comercios adheridos que operen con la entidad y que tengan actividad registrada en AFIP. Se aclaró que será para compras en comercios de cercanías, y no incluye a las grandes superficies. El costo de las medidas que se dieron a conocer asciende inicialmente a $6.100 millones y será soportado en su totalidad por el Banco de La Pampa.

Todos esos datos fueron brindados en el marco de una conferencia de prensa encabezada por el gobernador Sergio Ziliotto y el presidente del Banco de la Pampa SEM, Alexis Iviglia. Fue en la Fundación Banco de La Pampa y también participaron la vicegobernadora Alicia Mayoral, la ministra de la producción Fernanda González, y el secretario de trabajo, Marcelo Pedehontaá.

En el encuentro se informó de la incorporación a las Promociones por Rubro del segmento Alimentos, de tal manera que los lunes y miércoles de junio, julio y agosto la clientela con Paquetes Pampa podrá acceder hasta un 25% de descuento en compras con tarjeta de crédito al contado, con un tope de $ 10.000 semanal, posibilitando un ahorro de hasta $40.000 al mes por plástico.

Serán más de 1.700 los comercios invitados a sumarse gratis a la promoción, y la suscripción se hará mediante Pampa Digital desde el 20 de mayo y con vigencia a partir del lunes 3 de junio. Las 27 actividades incluidas serán publicadas en el sitio web de la entidad.

Se informó además de la implementación de la geolocalización del comercio para aumentar sus ventas, facilitando para la clientela del banco la búsqueda de comercios adheridos a la promoción.

Más promociones.

Iviglia hizo conocer que el resto de las Promociones por Rubro aumentaron semanas atrás su reintegro a $10.000 por mes y tarjeta en combustibles, farmacias, librerías, restaurantes y pasajes terrestres, llevando así el ahorro mensual a $ 50 mil por mes. También al igual que en 2023, desde el 1 de mayo y hasta el 31 de agosto está vigente la promo “Inviernes”, que agrega a los tradicionales martes de farmacias, los días viernes.

Otra novedad fue el Préstamo Tarjeta, que se podrá solicitar directamente en comercios adheridos de cercanía. Con esta opción podrán financiarse compras sin trámite alguno y sin necesidad de acercarse al banco. La financiación es en 20 meses, con un 20% total de interés a pagar directamente en el resumen de la tarjeta de crédito. El monto máximo del préstamo será el límite disponible de la tarjeta de crédito de la persona.

La adhesión de los comercios quedará habilitada el 20 de mayo exclusivamente por Pampa Digital y tendrá vigencia a partir del 1 de junio. El beneficio aplica exclusivamente para comercios no incluidos en Promo Alimentos. El importe se le acreditará al comercio a las 48 horas hábiles de otorgado el Préstamo Tarjeta: y el banco también ofrecerá la geolocalización de los comercios para aumentar las ventas.

Límites de tarjeta.

Podrán hacer uso de estos beneficios más de 110 mil Paquetes que verán incrementar el aumento de límite mínimo de la tarjeta. Las que estén en situación irregular o con problemas en el pago no están alcanzados. Se precisó que el aumento total será nueve veces el poder de compra que el banco incrementó en agosto 2023.

De esta manera los paquetes tendrán un incremento del 150%, mientras que para los que cobran el sueldo en el banco será del 300%. Iviglia sostuvo que la medida generará un poder de compra de $ 200.000 millones de límites incrementales para incentivar el consumo de los Paquetes Pampa en comercios de cercanía, para que se utilicen en la promo alimentos y en préstamos tarjeta, a partir del sábado 1 de junio.

Reducción de tasas.

En el encuentro con los periodistas se anunció que para el financiamiento con tarjetas ya se encuentra vigente la reducción de las tasas para evitar sobrecargos financieros. Se fija en un 43% TNA -la máxima autorizada por el BCRA es del 122%-.

Los bancos privados cuentan con un promedio idéntico al límite permitido, mientras que el resto de los bancos públicos disminuyen solo un par de puntos adicionales (120%), mientras que la de Banco de La Pampa es un 79% menor a lo regulado.

Finalmente se anunció una nueva edición del Préstamo para el Pago de Aguinaldos, a una tasa del 0% TNA, para financiar el aguinaldo de todo el año de Pymes que actualmente pagan sus sueldos en el Banco de La Pampa.

Podrá solicitarse un monto mínimo de $ 2.000.000 y máximo de $ 200.000.000 desde el 15 de mayo hasta el 15 de julio de 2024. La cartera asignada es de $ 15.000 millones que financian a empresas que emplean a unas 25.000 personas. La tramitación estará disponible exclusivamente de manera digital.

“Apostamos a la producción del trabajo”.

“Es un paquete de medidas que está sostenido exclusivamente en la fortaleza de un banco público, tantas veces denostado, tantas veces integrante de un relato electoral. No es la primera vez que el Banco de La Pampa demuestra que realmente está honrando cuál es su génesis como banco de fomento”, indicó el gobernador Sergio Ziliotto.

Señaló que “no es casualidad que tengamos 110.000 Paquetes Pampa”, y con esto de avanzar con el rubro alimentos marca cómo es que “queremos potenciar el nivel adquisitivo del salario y sostener la economía, con mayor consumo. Beneficia a los asalariados y a las pymes”.

Además, ratificó que de esta manera demuestra como el BLP “está a disposición de sus dueños que son nada más y nada menos que cada pampeana y cada pampeano”.

El mandatario provincial insistió en la incidencia que tiene el Estado en la evolución de la economía de La Pampa. “En este caso mantenemos una tradición de inyectar recursos públicos para sostener niveles de consumo, niveles de empleabilidad y niveles de empleo. En este caso el Banco de La Pampa también plantea cuáles son las necesidades de sostener la economía”.

Y añadió que “en primer lugar tiene que ver con cómo potenciamos el poder adquisitivo del salario”, y en ese sentido “es la primera vez que hacemos una promoción para el acceso a los alimentos que también está destinado a comercios de la provincia. Ustedes verán que esta promoción no incluye a las grandes cadenas de supermercados, está direccionado a los comercios de cercanía y a las redes pampeanas de supermercados de capitales provinciales”.

Aclaró que “es un 25% menos que van a costar los alimentos que se compren con las tarjetas del Banco Pampa. Si uno analiza y proyecta, transpola los datos de los beneficios que tiene una tarjeta de un beneficiario, hablando de 90 mil pesos por mes por tarjeta; hay un dato que claramente dice que en algunos grupos familiares hay hasta 4 tarjetas y que de los 110.000 paquetes que tiene el Banco de La Pampa, hay 50.000 que pertenecen a un mismo núcleo familiar. Entonces ya estamos diciendo que en esta promoción estamos hablando de beneficios de 180.000 pesos por mes, en alimentos de 80.000 pesos por mes por las tarjetas”.

A partir del consumo.

Ziliotto dijo que si a eso se lo vincula “con lo que es un salario medio en La Pampa claramente estamos potenciando el poder adquisitivo del salario. Es ver cómo activamos la economía a partir del consumo; como gira la economía a partir de una generación de recursos de abajo hacia arriba”.

Ziliotto también hizo referencia a que como una manera de sostener la actividad económica está la medida destinada “nuevamente a que las empresas puedan garantizar el pago de aguinaldos. Es decir, volvemos a hablar de no solo empleabilidad sino de salario” con préstamos a devolver en meses a tasa cero”.

En el final sostuvo que a su gobierno lo verán siempre “apostando a la producción del trabajo, algo raro en los tiempos que vivimos. Hoy lo único que se habla hoy es de la situación fiscal de la Argentina. No se habla ni de cómo fortalecemos la economía, menos de las finanzas provinciales”.

“Que paguen lo que nos deben”.

Antes de hablar del Pacto de Mayo “la primera condición es que nos paguen lo que nos deben”, advirtió Ziliotto y agregó que Nación se apropió “ilegalmente de recursos que están basados en leyes y convenios”, y así se dejó de transferir “el déficit de las cajas previsionales y también el rojo del déficit energético, y a ese rojo en las cuentas le hace frente la provincia». Agregó que “la amenaza de Milei de fundir a las provincias es una realidad, no ya una amenaza”.

No obstante manifestó que está dispuesto al diálogo, pero que no va donde no lo invitan. “Cada vez que me convocaron, fui”, contestó.