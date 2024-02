El Banco de La Pampa alerta por un mail falso

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, en conjunto con el Banco de La Pampa, se informó sobre la circulación de un correo electrónico fraudulento que se hace pasar por dicha entidad bancaria.

Asunto del Correo Fraudulento: “Actualización Requerida” El mensaje falso indica la detección de un inicio de sesión inusual en la cuenta del usuario, y solicita realizar una supuesta “verificación de cuenta” a través de un enlace proporcionado en el correo. Queremos enfatizar que este correo es una estafa y no debe seguirse ningún enlace ni proporcionarse información personal o bancaria. El Banco de La Pampa nunca solicitará información confidencial a través de correos electrónicos ni solicitará la verificación de cuentas de esta manera. Medidas de Seguridad: No haga clic en enlaces: no haga clic en ningún enlace proporcionado en este tipo de correos electrónicos. Estos enlaces pueden llevarlo a sitios web maliciosos. No proporcione información confidencial: el Banco de La Pampa nunca solicitará información confidencial, como contraseñas o detalles de cuenta, a través de correos electrónicos. Verifique la autenticidad: ante cualquier duda, comuníquese directamente con el Banco de La Pampa utilizando los canales oficiales para verificar la autenticidad de cualquier comunicación. “Agradecemos a la comunidad por su cooperación y les instamos a mantenerse alerta ante posibles intentos de estafas” señalaron desde ambos organismos oficiales de la Provincia.