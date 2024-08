El Banco Central compró US$ 88 millones, pero las reservas retrocedieron US$ 29 millones

La plaza cambiara registró ligeras oscilaciones dentro de un mercado algo más operado y con baja en la tasa de Riesgo País

El mercado cambiario continuó hoy con el clima tranquilo, de escasas operaciones, y ligeras oscilaciones, tal como ocurrió al cierre de la semana pasada.

En ese marco, el dólar “blue” recuperó 0,37% para quedar en los $ 1.350 ante una leve recuperación de la demanda. En contrapartida, en el segmento financiero, el Contado Con Liquidación bajó 0,20% para quedar en torno a los $ 1.291, casi el mismo valor del MEP, que terminó en $ 1.290 con un retroceso del 0,33.

Las razones de estas bajas están dadas por una jornada en que se registró un ligero aumento de la oferta por parte de la compañías agro-exportadoras, comentaron agentes del mercado financiero.

En este marco, el Banco Central (BCRA) compró US$ US$ 88 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), sin embargo, sus reservas retrocedieron US$ 29 millones debido al pago de importaciones.

En el mes, las reservas internacionales del BCRA crecen 1.112 millones, y en el año US$ 4.440 millones.

En la jornada también se conoció que la cadena mayorista Diarco lanzó una nueva modalidad para que los clientes puedan cambiar sus dólares en sus sucursales, ofreciendo una cotización superior al dólar “blue”, a $ 1.400, y aceptando billetes en cualquier estado, incluso los “cara chica”

La propuesta de Diarco se inscribe en un contexto de creciente recesión y caída en el consumo, especialmente en el sector de los supermercados y autoservicios, y también en la posibilidad de que los que se sumen al blanqueo de capitales puedan presentar esos billetes de «cara chica2 que si bien son de curso legal, son tomados a menos valor en las casas de cambio.

Tras el ajuste diario, el tipo de cambio mayorista oficial fue de $945 con lo cual la brecha con el dólar paralelo se ubicó en torno al 42%. El valor del billete en el Banco Nación fue de $ 963 y en el promedio de los bancos es de $982,81.

En tanto, la tasa de Riesgo País, continuó en baja y se ubicó en torno a los 1.472 puntos, apenas 0,14% por debajo del cierre del viernes.