El bahiense Guido Pella anunció su retiro del tenis profesional

A los 33 años de edad, el bahiense dejó la actividad tras su participación en el US Open.

El bahiense se retiró a los 33 años de edad.NA/ATP Tour

El tenista bahiense Guido Pella anunció este viernes su retiro luego de casi dos décadas de actividad profesional, y pocos días después de haber perdido en la ronda inicial del US Open.

Precisamente, tras su participación en ese certamen, donde cayó contra el sudafricano Lloyd Harris, decidió ponerle fin a su carrera.

Pella, de 33 años, hizo el anuncio en sus redes sociales con un emotivo posteo: «Decidí ponerle punto final a mi carrera como tenista profesional. Fue un viaje increíble, con muchas cosas lindas que me permitieron vivir momentos que no todos pueden y por eso voy a estar eternamente agradecido. Creo que yo pude cumplir con prácticamente todo lo que me propuse en el tenis, y ahora será momento de buscarlos en otros lados. Hasta siempre…” publicó en su cuenta de Instagram.

El bahiense fue un eslabón importante en la Copa Davis 2016 que conquistó el equipo argentino siendo parte de las llaves ante Polonia donde le ganó el primer punto a Michał Przysiężny, ante Italia donde fue pareja con Juan Martín Del Potro en la victoria ante los dobles Fognini-Lorenzi, y ante Gran Bretaña donde derrotó a Kyle Edmund en el segundo punto pero cayó ante Andy Murray en el cuarto. Pella no formó parte de la serie final ante Croacia donde la Argentina se coronó campeona en Zagreb por 3-2 pero, aun así, viajó con la delegación para vivir aquel histórico hito.

En su carrera individual, el oriundo de Bahía Blanca conquistó un solo título: el ATP de Sao Paulo en 2019, el año en que explotó su nivel y pudo alcanzar el puesto 20 en el ranking gracias a su llegada a los cuartos de final de Wimbledon en dicha edición.

Escrito por Agustín Piñan

