El automóvil y las mascotas, son parte de la familia.

Por Ricardo Bustos *

Es indudable que resulta difícil para las familias que están acostumbradas a viajar en vacaciones, aceptar que la crisis no está golpeando solamente a las puertas de «algunos». Para salir de viaje, es indispensable que los vehículos se encuentren en perectas condiciones de uso porque caso contrario, se producirán graves problemas que lo dejarán al costado del camino esperando por el auxilio, que en estos tiempos de turismo masivo, generalmente no vendrán pronto.

Cuando no se le brinda un servicio de mantenimiento permanente a su automovil, la vida útil sufre los desgastes lógicos del tiempo de utilidad en cada uno de los componentes.

Hoy es muy común escuchar a muchos propietarios, decir que no saben nada del auto y que todo lo hace el sérvice. Eso significa que no le revisan nunca el nivel de aceite, líquido refrigerante, de frenos, de dirección hidráulica y ni hablar del aire a los neumáticos.

A veces circulando por las rutas vemos (los que entendemos de mantenimiento de nuestro auto) los problemas que tienen muchos de estos vehículos «muy mal o casi nada mantenidos para circular». No tienen los amortiguadores en condiciones de soportar los movimientos, las gomas están desvalanceadas y se gastan mal, con el consiguiente perjuicio económico por el costo de cada uno de los neumáticos. Por eso y aún a riesgo que muchos se enojen, es necesaria la VTV (Verificación Técnida Obligatoria) para comprobar en 20 minutos si nuestro vehículo tiene problemas para circular y así evitar hacer sufrir a la familia si nos quedamos en la ruta. El automóvil es parte de la familia y debemos cuidarlo de igual manera que lo hacemos con nuestros seres queridos, Está a nuestro servicio cuando lo necesitamos, no solamente para ir de vacaciones.

De nosotros depende si queremos volver en el mismo transporte que utilizamos para ir o volver en otros que pueden ser el motivo de nuestra falta de responsabilidad.

* Locutor Nacional – Comunicador

Capiovi – Misiones – Argentina