El año 2001, marcó el comienzo de la decadencia institucional, socio, política y económica de Argentina

Por Ricardo Bustos *

Hace 20 años, mí Esposa, Hija e Hijo, vivíamos en la Ciudad de La Plata, Capital de la Provincia de Buenos Aires y recuerdo que cierto día, viajando por el litoral, en Entre Ríos y Corrientes, nos pedían por favor «Pesos o Patacones» porque los «Bonos» de las Provincias valían casi la mitad que el «Patacón» .. Nunca tuvimos problemas para que lo acepten en todos lados. Tenían más respaldo en la gente que los bonos nacionales «Lecops». Recuerdo que en Ceremonial de Gobernación, cuando íbamos al Cajero a cobrar, teníamos discriminados y buscábamos primero el saldo en «Pesos o Patacón» antes de retirar el valor. En nuestro caso particular, se vendió la Casa grande y muy bien ubicada de mis Padres fallecidos, a valor dólar, todavía (a esa hora y de ese macabro día para el país). «1 a 1» el peso con el dólar y el día que me depositaron nuestra parte, se terminó la paridad y comenzó el «Corralito». Recuerdo que con mi Esposa e hijos, habíamos hecho planes que se desmoronaron. Nos correspondían 15.000 dólares que en un abrir y cerrar de ojos se convirtieron en 15.000 Patacones. Imaginemos los 15.000 pesos / dólar de hoy con la conversión actual.

$ 2.745.000. Hubo gente que no soportó semejante injusticia y enfermó o se suicidó.

El día que se escriba la verdadera historia, conoceremos a los delincuentes que se hicieron millonarios comprando dólares 2 días antes de este desastre. El 2001 no fue solamente una crisis económica, fue el comienzo de la decadencia política y social Argentina de la que nunca hemos podido y no creo podamos salir en el mediano plazo. Los políticos actuales son parte de aquellos que nos llevaron a esta penosa realidad. Nunca dejaron de fabricar pobres. Se turnaron en el poder y dejaron a la gente destruida moralmente, generando cada día más hambre, desnutrición, ignorancia, delincuentes, analfabetos y familias destruidas. Yo no lo voy a ver, pero tengo fe que algún día un ser diferente ponga las cosas en su lugar caiga quien caiga. Acá no se trata de ideologías, solo son ladrones con rango de gobernantes.

Mirando un Noticiero porteño, reafirman mi pensamiento del maleficio.

Dice TN » A 20 años de la salida del primer patacón, los fantasmas de su regreso siguen vigentes. Fueron un diseño de Carlos Ruckauf (Gobernador de la Provincia de Buenos Aires después del Dr. Duhalde) que se anticipó al descalabro político y económico de 2001 (aunque a decir verdad, Duhalde ya visitaba los talleres de Calcográfica «Ciccone» la máquina de hacer dinero que compró el ex Vicepresidente Amado Boudu después y donde se imprimieron los Patacones, idénticos a los billetes de moneda en curso. Orígenes e historia de una cuasimoneda que recuerda lo peor de la crisis.

* Locutor Nacional – Comunicador

Capiovi – Misiones — Argentina